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تكنولوجيا

وفد من جامعة الدول العربية يزور المعمل المفتوح لـ هواوي في القاهرة

الخميس 19/مارس/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى


 

قام وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية بزيارة المعمل المفتوح لهواوي في القاهرة   Huawei OpenLabومركز اختبار واعتماد الحلول والتطبيقات التكنولوجية (CSIC) وقد رأس الوفد السيد خالد والي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الدول العربية


ويمثل المعمل المفتوح لهواوي في القاهرة واحد من 12  معمل مفتوح لهواوي حول العالم، ويعد الركيزة الأساسية لخدمة جميع دول شمال إفريقيا، حيث يستهدف العملاء من المؤسسات والشركات المختلفة.


خلال الزيارة ، قام بعض من خبراء هواوي بعرض للحلول التكنولوجية المبتكرة التي يركز عليها المعمل المفتوح في القاهرة، وهي الشبكة الذكية، والمدن الذكية، والحكومات الذكية، والتعليم الذكي. وقد أشاد السيد خالد والي بدور هواوي في تعزيز التحول الرقمي إقليميًا وعالميًا.

 


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