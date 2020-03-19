AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادر شوقي يوضح موقف انضمام شريف إكرامي لـ الجونة

الخميس 19/مارس/2020 - 11:33 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements
محمد رشاد
كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين ومسئول شركة نادي الجونة، حقيقة المفاوضات مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضمه إلى فريق الجونة في الصيف المُقبل.

وكان شريف إكرامي حارس الأهلي، أعلن الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الحالي وينتهي عقده مع المارد الأحمر، ولم تحسم إدارة الأهلي ملف تجديد اللاعب حتى الآن.

وقال شوقي خلال تصريحات على قناة "ten": "شريف إكرامي صديق عزيز علي، وإضافة لأي فريق يتواجد فيه، لرغبة متواجدة بين الطرفين الجونة وشريف إكرامي، ولكن الفكرة في الموافقة على المقابل المادي، وهذا يعود له".

يُذكر أن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، قررت الاجتماع مع 4 لاعبين من الفريق الأول لحسم مستقبلهم، وهم وليد سليمان، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وشريف إكرامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. دليل جديد يورط الهلال في أحداث مباراة الأهلي.. رد فعل رمضان صبحي على رحيل شريف إكرامي

دكة البدلاء قاتلة.. تعليق مثير من إكرامي الكبير على رحيل نجله من الأهلي..فيديو

بعد إعلانه الرحيل نهاية الموسم.. فايلر يعقد جلسة مع إكرامي في الأهلي

الجونة تكشف حقيقة انتقال شريف إكرامي إليه بعد رحيله من الأهلي

نادر شوقي يكشف عن شرط وحيد لضم شريف إكرامي لـ الجونة

حارس الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ شريف إكرامي

ترشيحاتنا

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا

التعليم تحسم الجدل: إلغاء امتحانات سنوات النقل ..والثانوية العامة فى موعدها

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

حقيقة ظهور الشمس حمراء في السعودية.. تفاصيل

وزير التعليم : لا نية لحذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني

فيروس كورونا لا يصيب الأطفال .. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شفائها من فيروس كورونا.. صورة جريئة لـ لجين عضاضة

رغم العزل الصحي بسبب كورونا.. مسن يحتفل بعيد زواجه الـ67

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا