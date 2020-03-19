نادر شوقي يوضح موقف انضمام شريف إكرامي لـ الجونة

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين ومسئول شركة نادي الجونة، حقيقة المفاوضات مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضمه إلى فريق الجونة في الصيف المُقبل.





وكان شريف إكرامي حارس الأهلي، أعلن الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الحالي وينتهي عقده مع المارد الأحمر، ولم تحسم إدارة الأهلي ملف تجديد اللاعب حتى الآن.





وقال شوقي خلال تصريحات على قناة "ten": "شريف إكرامي صديق عزيز علي، وإضافة لأي فريق يتواجد فيه، لرغبة متواجدة بين الطرفين الجونة وشريف إكرامي، ولكن الفكرة في الموافقة على المقابل المادي، وهذا يعود له".



