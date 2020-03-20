سعد سمير أطلق الشرارة .. نجوم الأهلى والزمالك يتسابقون فى تحدى الخير

كعادة المصريين ومعدنهم الأصيل الذى يظهر وقت الشدائد .. تتواصل حملات الخير ودعم المواطنين غير القادرين من نجوم كرة القدم لمواجهة فيروس كورونا فيما أطلق عليه النجوم عبر مواقع التواصل الإجتماعى " تحدى الخير وبدأت شرارته من سعد سمير مدافع النادي الأهلى.





وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكون البداية بـ20 أسرة.





وأوضح سعد سمير خلال الفيديو أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.





واستجاب طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر لتحدى الخير من سعد سمير الأهلى بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول قائلا : قبلت تحدى سعد سمير وهتكفل بمصاريف 30 أسرة لمدة شهر متحديا زملائه أحمد فتحى وأحمد عيد عبد الملك وعمرو السولية وعبد الله السعيد و شيكابالا و جنش وعمر جابر.





وأعلن محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر موافقته على دعوة التى سعد سمير عبر فيديو بثه بموقع تبادل الصور انستجرام قائلا : قبلت تحدى سعد سمير وسوف أتكفل بمصاريف 40 أسرة تضررت من وباء كورونا لمدة شهر وأرشح حسام غالى وأحمد حجازى ووائل جمعة وأحمد المحمدى ومحمود علاء وأحمد فهمى وكريم فهمى وسيد معوض وحسين السيد .





ودخل محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر تحدى الخير مشاركته فى تحدى الخير قائلا : قبلت التحدى من جنش وهتكفل بعشرين أسرة وبتحدى حسام عاشور ومروان محسن وعلي معلول لاعبى النادي الأهلى وعمر جابر لاعب بيراميدز .





وأعلن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد لتحدى الخير قائلا: قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا وبرشح محمد أبو جبل حارس الزمالك وحسين الشحات لاعب الأهلى والاعلامى هانى حتحوت بقناة صدى البلد وأحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للمقاصة.





قرر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، الانضمام للمشاركين في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير لاعب الأهلي، من أجل مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا.





وقال شيكابالا في مقطع نشره على حسابه الرسمي علي تويتر:" قبلت تحدي طارق حامد، وسأتكفل بمساعدة 30 أسرة لمدة شهر.





ونشر اللاعب المعتزل وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو له يعلن فيه عن قبوله تحدى الخير والتكفل بـ 40 أسرة لمدة شهر فى ظل أزمة كورونا.





وأضاف وائل جمعة خلال الفيديو اتحدي عصام الحضري وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو وعماد متعب لمساعدة الناس للمرور من الظروف الحالية بأمان .





وانضم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلي قائمة نجوم تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير لاعب الأهلي للتكفل بعشرين أسرة بسبب توقف كافة الأنشطة لانتشار فيروس كورونا.

وقال عمر جابر عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قبلت التحدي من محمد الشناوي وطارق حامد وهتكفل بـ 30 أسرة لمدة شهر وبتحدي السعيد ودونجا وأحمد الشناوي وعلي جبر وأيمن منصور.

أعلن محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الاهلى والمنتخب الوطني، مشاركته في «تحدي الخير»، بصحبه والده، والذي أطلقه اللاعب سعد سمير، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.



ونشر كهربا فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» برفقة والده، قال فيه: «انا ووالدى ربنا يباركلي فيه قررنا نشارك في الخير و نتكفل بـ ٥٠ اسره محتاجه من المتضررين من فيروس كورونا في ظل الظروف الصعبة ال بتمر بيها البلد و بنتحدي @aboutrikamohammed @hamaki @ [email protected] _ashour25 @ [email protected] @ferjanisassioff انهم يكملوا الخير و ميوقفش .



وتسابق نجوم الكرة بمختلف الأندية للمشاركة فى تحدى الخير خاصة أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس حتى الحالات الطفيفة منها فى المرافق الصحية وفى مقدمتهم كبار السن وذوى الأمراض المزمنة وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.





كما قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.





تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) فى تأجيل العديد من منافسات كرة القدم فى الأيام الماضية حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبى كرة القدم فى جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.