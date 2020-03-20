AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأدوات التعقيم .. إيمي سالم تتألق بملابس البيت .. شاهد

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:39 م
ايمي سالم
ايمي سالم
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة إيمي سالم متابعيها بفيديو جديد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت إيمي سالم خلال الفيديو مرتدية ملابس البيت حيث البيجامة والروب والشبشب، مع ترك شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها، كما انها ظهرت بدون مكياج نهائي.

وظهرت إيمي سالم بملابس المنزل وهي تقوم بحملة نظافة منزلية مع حمل أدوات التعقيم.

وانهالت عليها التعليقات قائلة "عود البطل بينظف بنفسه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. إيمي سالم تروج لحلقتها مع مروان يونس

ربنا يرحمك يا أغلى الناس.. إيمي طلعت زكريا ترثي والدها

بإطلالة ملفتة.. إيمى سالم تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ويك إند سعيد.. بدون مكياج إيمي سالم تطل على جمهورها

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

شاهد.. عمر كمال يغني عود البطل لـ إيمي سالم

ترشيحاتنا

شاهد.. ما فعله كورونا بشوارع الإسكندرية

بسبب كورونا.. توقف برنامج توك شو شهير بمصر.. وتعليق عمل الشركة المنتجة

كيف انتصر الصحابة على الطاعون والوباء

الخريف يصل الجزيرة.. تساقط أوراق الكبار داخل النادي الاهلي

منصة edmodo تطلب 4 طلبات من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر

الأهلي يوافق على رغبة شريف إكرامي ويشيد بمشواره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الألمانية في مصر.. صور

أخطر من كورونا.. هاني الناظر يحسم الجدل بشأن خلط الكلور بالخل

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور