بأدوات التعقيم .. إيمي سالم تتألق بملابس البيت .. شاهد

شاركت الفنانة إيمي سالم متابعيها بفيديو جديد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكانت إيمي سالم خلال الفيديو مرتدية ملابس البيت حيث البيجامة والروب والشبشب، مع ترك شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها، كما انها ظهرت بدون مكياج نهائي.





وظهرت إيمي سالم بملابس المنزل وهي تقوم بحملة نظافة منزلية مع حمل أدوات التعقيم.





وانهالت عليها التعليقات قائلة "عود البطل بينظف بنفسه".



