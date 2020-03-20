بأدوات التعقيم .. إيمي سالم تتألق بملابس البيت .. شاهد

شاركت الفنانة إيمي سالم متابعيها بفيديو جديد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكانت إيمي سالم خلال الفيديو مرتدية ملابس البيت حيث البيجامة والروب والشبشب، مع ترك شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها، كما انها ظهرت بدون مكياج نهائي.
وظهرت إيمي سالم بملابس المنزل وهي تقوم بحملة نظافة منزلية مع حمل أدوات التعقيم.
وانهالت عليها التعليقات قائلة "عود البطل بينظف بنفسه".
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The name is Salem, Emy Salem *James Bond Stand* 😎 🔫🔫🔫 في مهمة تنظيف اسطح المنزل من فيروس كورونا اللعين نبص لنص الكوباية المليان تاني مره وهو اننا ممكن نستمتع بمهام الوقاية وناخد بالنا من نفسنا وهنخرج منها بومب بومب بومب #PewPewPewChallenge I challenge my dear friends @daliaelbeheri @ To show me their pewpewpew cleaning skills