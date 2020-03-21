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أخبار البلد

لمواجهة كورونا.. توزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية بالمحافظات

السبت 21/مارس/2020 - 09:49 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشئون الإعاقة لتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية لإتاحة المعلومات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتوعية والوقاية من فيروس كورونا لهذه الفئة لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.  

وكلف شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة التنسيق مع غرفة عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، وإعداد تقارير أولًا بأول بجهود المحافظات فى تنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.  

كما كلف اللواء محود شعراوى وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية بالمحافظات، بضرورة متابعة تنفيذ قرار غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، في جميع المحافظات.

وشدد شعراوي على القيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بكل حسم مع المخالفين، وقد بدأ القرار يوم الخميس الماضي وحتى 31 من مارس الجاري، في إطار خطة الدولة لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تواصل متابعتها لجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزارء لمجابهة فيروس كورونا والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى مواعيد محددة التى أعلنها، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.
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