شاهد.. معركة مرعبة بين نمس وحية كوبرا ضخمة... فيديو

توقفت السيارات والحافلات على أحد الطرق بالهند أمام مشهد مخيف لمعركة حادة بين حية كوبرا ونمس يتصارعان في وسط الطريق.

شدت الحية الضخمة جسدها أمام النمس وبدأت في توجيه ضرباتها المباشرة إلى عدوها بينما استمر هو في المراوغة في محاولة للانقضاض على رقبتها.

خرج السائقون من سياراتهم وتجمعوا حول أفعى الكوبرا والنمس لمشاهدة المعركة في حماس لمعرفة الفائز في النهاية، وفقًا لموقع إنديان إكسبريس.

أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل، لكن لم يوضح الفيديو من فاز بالمعركة في النهاية يقول ناشر الفيديو «سوزانتا ناندا» موظف: من المؤكد فوز النمس! فلهذا الحيوان المخادع حيله الخاصة التي تمكنه من الدخول بقوة في هذه المعركة، إنه حيوان رشيق سريع الحركة والمناورة".

ويضيف ناندا: "كما أنه يمتلك فروًا سميكًا يحميه، وينتج جسمه بروتين سكري يجعله محصنًا ضد السم، وله فكان سميكان قويان قادران على قتل الكوبرا في ثوانٍ".

Animals trying to kill a snake is akin to suicide, but mangoose have tricks of their own.Residing for millions of years alongside them, they have adopted to its venom. Agility, thick coats & glycoprotein production makes it immune to venom.Thick jaws brings cobra down in seconds. pic.twitter.com/d32TmUTjcJ