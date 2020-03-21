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منوعات

شاهد.. معركة مرعبة بين نمس وحية كوبرا ضخمة... فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 06:18 ص
معركة بين كوبرا ونمس
معركة بين كوبرا ونمس
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عزة عاطف

توقفت السيارات والحافلات على أحد الطرق بالهند أمام مشهد مخيف لمعركة حادة بين حية كوبرا ونمس يتصارعان في وسط الطريق.

شدت الحية الضخمة جسدها أمام النمس وبدأت في توجيه ضرباتها المباشرة إلى عدوها بينما استمر هو في المراوغة في محاولة للانقضاض على رقبتها.

خرج السائقون من سياراتهم وتجمعوا حول أفعى الكوبرا والنمس لمشاهدة المعركة في حماس لمعرفة الفائز في النهاية، وفقًا لموقع إنديان إكسبريس.

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أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل، لكن لم يوضح الفيديو من فاز بالمعركة في النهاية يقول ناشر الفيديو «سوزانتا ناندا» موظف: من المؤكد فوز النمس! فلهذا الحيوان المخادع حيله الخاصة التي تمكنه من الدخول بقوة في هذه المعركة، إنه حيوان رشيق سريع الحركة والمناورة".

ويضيف ناندا: "كما أنه يمتلك فروًا سميكًا يحميه، وينتج جسمه بروتين سكري يجعله محصنًا ضد السم، وله فكان سميكان قويان قادران على قتل الكوبرا في ثوانٍ".

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