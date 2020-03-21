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برلمان

برلماني يشيد بدور الداخلية في مواجهة المخالفين لقرار غلق المطاعم والمقاهي بالمواعيد المحددة

السبت 21/مارس/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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فريدة محمد

وجه الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التحية لأجهزة وزارة الداخلية على جهودها الناجحة فى تنفيذ حملاتها المكبرة لاستهداف المطاعم والمقاهى والمحال والمراكز التجارية المخالفة لاتخاذ الإجراءات حيالها، وذلك على خلفية قرار الإغلاق منذ السابعة مساء كل يوم لمواجهة فيروس كورونا.


وناشد "حساسين" فى بيان اليوم، جميع أصحاب المطاعم والمقاهى والمحال والمراكز التجارية، الالتزام بقرار الحكومة الخاص بغلق هذه المنشآت بعد السابعة مساء خاصة أن مسئولية مواجهة فيروس كورونا ليس مسئولية الحكومة وحدها أو وزارة الداخلية ولكنها مسئولية مصر كلها، مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب منا جميعا مساندة جهود الدولة ووزارة الداخلية فى مواجهة هذا الفيروس.


كما ناشد الدكتور سعيد حساسين المواطنين الالتزام بتعليمات خاصة فيما يتعلق بعدم تخزين السلع والمنتجات بعد إعلان الحكومة عن توافرها لفترة كبيرة وايضا الالتزام بالتواجد داخل المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والحرص على استخدام مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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