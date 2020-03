View this post on Instagram

الدنيا أم ❤️❤️❤️ الله يخليلي الي بسند راسي عليها والي شايلتني بقلبا وعيونا ويطولي بعمرا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ويحفظلي حياتي الصغيرة يلي ضمتا بتسوى الدنيا والي خلت لحياتي معنى 👼🏼❤️🙏🏻🙏🏻 الله يخليلكن أمهاتكن ويخليكن لولادكن ويصبر كل مين فقد أمو 🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️ الصورة من سنة 😍