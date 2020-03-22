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اقتصاد

بعد خفض اسعار الفائدة بالبنوك.. كيف تستثمر أموالك

الأحد 22/مارس/2020 - 12:00 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

اعلن  البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، خفض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية استثناء بنسبة 3%، علي هامش اجتماع طارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والمحافظة علي مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، ليببلغ سعر عائد الإيداع لنسبة 9.25% والاقتراض لليلة واحدة بنحو 10.25% والعملية الرئيسة لـ9.75% وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%.


ومع تراجع أسعار الفائدة بالبنوك، لدعم الاقتراض من الجهاز المصرفي بما ينعكس علي الاستثمار والانتاج في مصر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا علي المستوي العالمي؛ الأمر الذي جعل القطاع البنكي بعدم تأثير ذلك علي إيداعات العملاء لديه.


ينشر صدي البلد بعض الطرق لاستثمار أموال العملاء في البنوك رغم تراجع الفائدة.


اعلن بنك مصر عن طرح شهادة ايداع ذات وعاء ادخاري بنسبة 15% تحت اسم "شهادة ابن مصر" تصل مدتها عام وتبدأ بفئة 1000 جنيه ومضاعاته للأفراد الطبيعين من البالغين والقصر، بحيث يتم احتساب العائد من اليوم التالي لشراءها و يمكن استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الاكتتاب فيها


ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والانترنت والموبايل البنكيBM Online ، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصًا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلًا لمبادرة "احمي نفسك .. احمي بلدك"، كما يمكن للعملاء الجدد الشراء من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى نحو 700 فرع ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.


 

وعلي سياق متصل اعلن البنك الأهلي عن طرح نفس الشهادة بنسبة 15% تعد الأعلي في القطاع المصرفي بحيث يتم احتساب عائدها شهريا لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم ولتحقيق اعلى مستويات الاستفادة لهم.


    وتتاح الشهادات وكذلك كافة الأوعية الادخارية للبنك الاهلي المصري بمختلف فروعه وكذلك فروع البنك للخدمة الإلكترونية.


وتعد تلك الشهادات متاحة عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي والذي يدعو البنك عملائه لاستخدام كلا التطبيقين حفاظا على الصحة العامة للعاملين بفروع البنك حرصا على سلامتهم بمنع التكدس بالفروع تماشيًا مع سياسة الدولة الساعية لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات

 

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