زوجة أحمد السقا: أمي مصدر إلهامي

هنأت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام".









ونشرت مها الصغير، صورة بصحبة والدتها وعلقت قائلة "شكرا لكazzafahmy لجعل هذا اليوم هو الأكثر تميزا ... ستبقى مصدر إلهامي أما بالنسبة لأمي الجميلة @ Mollyhanem أحبك أكثر من الكلمات التي يمكن أن يقولها الله لي ، mostafa @ mostafaalsagheer وأطفالنا الذين أحبهم ش. #Repostazzafahmy معrepostsaveapp · · احتفال بالحب الحقيقي. "والدتي لطيفة وقوية ، بدونها سأفقدها ... ستظل دائمًا حبي الحقيقي إلى الأبد." مها الصغير مع والدتها ملكه العليلي".









وظهرت لأول مرة مها الصغير فى دور المذيعة التى تحاور زوجها أحمد السقا وتكشف تفاصيل حياته الفنية والشخصية، بصحبة المذيعة دينا حويدق.









برنامج its show time يعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوى ترفيهي مميز ومختلف.









ويواصل أحمد السقا حاليًا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.









فيلم العنكبوت بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.



