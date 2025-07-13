تشيلسي يتحدى باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.. الليلة

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي مساء الأحد في مواجهة نارية ضمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مباراة مرتقبة تقام على الأراضي الأمريكية.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق التوازن بين التتويج بلقب كأس العالم للأندية في نسخته الموسعة وحماية لاعبيه من الإرهاق، خاصة بعد موسم تاريخي حافل بتتويجه لأول مرة بدوري أبطال أوروبا.

ونجح المدرب الإسباني لويس إنريكي، في إعادة تشكيل هوية الفريق بلعب جماعي متوازن، أبدى في 28 يونيو قلقه من طول الموسم، الذي بدأ في 14 يوليو 2024، قائلاً: "إذا وصلنا إلى النهائي، سيكون موسمًا مستمرًا لمدة 365 يومًا".

في الجهة الأخرى، تأهل تشيلسي بعد تجاوز فرق بنفيكا وبالميراس وفلومينينسي، بينما مر الفريق الفرنسي بمسار صعب تضمن تخطيه فرق إنتر ميامي وبايرن ميونخ وريال مدريد في الأدوار الإقصائية.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي بعد فوزه الكبير 4-0 على ريال مدريد في نصف النهائي، مؤكدًا أن انتصاره 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال لم يكن مجرد صدفة.