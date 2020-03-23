من فوق السطوح.. أهالي تقاوم فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل بالفيديو

رفع البلاء وإزاحة الغمة هذا كل ما يحتاجه العالم في الوقت الحالي بعد أن تمكن فيروس كورونا من عدد كبير من بلاد العالم، فقد تحاول الشعوب أن تجد طريقة لقتل هذا الوقت الصعب.





بعد أن حل فيروس كورونا على دولة المغرب، واتجه الشعب إلى النوافذ والبلكونات يتضرعون إلى الله، طالبين الشفاء وإزاحة الغمة وانقشاع الوباء عن البشر.





فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على "الفيسبوك" لصلوات المغاربة من النوافذ وأسطح المنازل، ويظهر الفيديو صوت يقول "الله أكبر" ويردد خلفه العشرات.

واكمل الصوت البارز :" الله أكبر .. أحسن نداء واحسن رد على غم هذا الوباء، الله أكبر لا أكبر سواه، اللهم عنا البلاء، اللهم أخرج هذا الوباء من بلادنا، اللهم احفظ جميع أحباتنا وأولادنا وأمهاتنا وأباءنا وجميع المسلمين".





فيما ذكر متداولوا الفيديو أن هذه الابتهالات كانت تسدح بها أسطح المغاربة في مدينة طنجة شمالي المغرب.