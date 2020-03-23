موظف يدعي إصابته بـ كورونا للحصول على إجازة مدفوعة الأجر.. ماذا كان عقابه؟

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن من ولاية "ساوث كارولينا" إثر قيامه باستخدام وثيقة مزيفة بهدف ادعاء الإصابة بفيروس "كورونا"، الأمر الذي تسبب في إغلاق محل عمله لمدة 5 أيام للتعقيم والتطهير، ذلك إلى جانب أنه أحدث حالة من الذعر جراء زيارته لأطفاله بالمدرسة في الوقت الذي كان يدعي فيه المرض.





وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلطات ألقت القبض على "جيفري ترافيس لونج"، البالغ من العمر 31 عامًا، نهاية الأسبوع الماضي، حيث يواجه اتهامًا بتكدير السلم والتزوير.





وأفاد "تشاك رايت"، مأمور مقاطعة "سبارتنبرج" بـ"ساوث كارولينا"، بأن "لونج" كان يعمل بمركز اتصالات؛ وذكرت مؤسسته في بيان لها أنه لم يعد موظفًا هناك على خلفية هذه الواقعة؛ وأشار "رايت" إلى أن المتهم أقدم على هذه الخطوة في الأساس لأنه كان يريد الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين.





وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن "لونج" قدم لمديره شهادة مزيفة من طبيب في مستشفى بولاية "نورث كارولينا" تفيد بأن نتيجة فحوصاته الخاصة بفيروس "كورونا" جاءت إيجابية، وأدى ذلك إلى إخلاء موظفي الشركة وإغلاق المنشأة لعدة أيام، مما تسبب في خسائر مالية.





وأفادت السلطات بأن "لونج" قام أيضًا بزيارة مدرسة أطفاله، وهو ما أدى إلى إصابة المسئولين هناك بالقلق حيال احتمالية تعرض أطفال وعائلات أخرى للعدوى.





وأكد المسئولون بالمستشفى، التي ادعى "لونج" حصوله على شهادة من أحد أطبائه، للمحققين أن الأخير لم يتوجه إلى هناك خلال الأسبوعين الماضيين، فضلًا عن أن الوثيقة التي كانت في حوزته لم يكن عليها ختم رسمي من المستشفى، إلى جانب أن ذلك المستشفى لم يكن يجري فحوصات للكشف عن "كورونا".



