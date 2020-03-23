لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطة مؤثرة ترصد اللحظة التي اضطر فيها مسن إلى لقاء حفيده حديث الولادة للمرة الأولى عبر نافذة زجاجية، بعد أن منعته أزمة تفشي فيروس "كورونا" من معانقته أو حتى الاقتراب منه ورؤيته عن كثب خوفًا من العدوى.





الجدير بالذكر أن سيدة أيرلندية قامت بمشاركة هذه اللقطة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وأوضحت أن الطفل حديث الولادة الذي يظهر في اللقطة يُدعى "فولان"، وهو ابن شقيقها "مايكل"، الذي يظهر في الصورة بدوره وهو يحمل الصبي ويجلس به قرب نافذة بمنزله كي يتمكن والده من رؤيته من الخارج.





وبدا الجد، الذي كان يقف على الجانب الآخر، متأثرًا بهذه اللحظة لدرجة أنه كان على وشك البكاء.





وكانت اللقطة مصحوبة بتعليق يفيد بأن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الجد بحفيده، وهو يأمل أن يتمكن من حمله ومعانقته.



