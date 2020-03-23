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منوعات

لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:47 ص
كورونا يحرم مسنًا
كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطة مؤثرة ترصد اللحظة التي اضطر فيها مسن إلى لقاء حفيده حديث الولادة للمرة الأولى عبر نافذة زجاجية، بعد أن منعته أزمة تفشي فيروس "كورونا" من معانقته أو حتى الاقتراب منه ورؤيته عن كثب خوفًا من العدوى.

الجدير بالذكر أن سيدة أيرلندية قامت بمشاركة هذه اللقطة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وأوضحت أن الطفل حديث الولادة الذي يظهر في اللقطة يُدعى "فولان"، وهو ابن شقيقها "مايكل"، الذي يظهر في الصورة بدوره وهو يحمل الصبي ويجلس به قرب نافذة بمنزله كي يتمكن والده من رؤيته من الخارج.

وبدا الجد، الذي كان يقف على الجانب الآخر، متأثرًا بهذه اللحظة لدرجة أنه كان على وشك البكاء.

وكانت اللقطة مصحوبة بتعليق يفيد بأن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الجد بحفيده، وهو يأمل أن يتمكن من حمله ومعانقته.

وسرعان ما لاقت هذه التغريدة تفاعلًا من قبل عدد كبير من الرواد، وحصدت أكثر من 440 ألف إعجاب، كما انهالت التعليقات التي أعرب الرواد فيها عن مدى تأثرهم بالموقف، حتى أن أحد المتابعين علق مؤكدًا على أن اللقطة دفعته للبكاء؛ وأضاف آخر قائلًا إن الصورة ستصبح "رمزًا" لهذا الوباء؛ وأعرب العديد من الرواد عن أملهم في أن يتمكن الجد من معانقة حفيده قريبًا.
لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة
لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة
لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة
لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة
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