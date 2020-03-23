امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض التعليمات للقضاء علي فيروس الكورونا.





١- اولا وأخيرًا امنع السكر.









٢- تناول البروكلي المسلوق يوميا.









_تناول معلقة صغيرة من زيت كبد الحوت يوميا.













٣- واحد فص ثوم مع الفطار والغذاء .









٤-كبسوله vit c retard ٥٠٠ مجم مره يوميا بالنهار.









٥- قرص سلينيوم ١٠٠ ملحم مرة يوميا ٦ مساءً.













٦- اوعى تنسى منع السكر الأبيض لأنه بيضعف جهاز المناعة بالكامل .

















٧- عسل بالليمون شراب يوميا.









٨- كوب كل ١٢ ساعة من الكركم والزنجبيل وشرائح الليمون وعسل النحل .













٩- كوب واحد من الينسون على الاقل مرة يوميا.











