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امتنع عن السكر.. 10 تعليمات تحميك من الإصابة بالكورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض التعليمات للقضاء علي فيروس الكورونا.

١- اولا وأخيرًا امنع السكر.


٢- تناول البروكلي المسلوق يوميا.


_تناول معلقة صغيرة من زيت كبد الحوت  يوميا.



٣- واحد فص ثوم مع الفطار والغذاء .


٤-كبسوله vit c retard ٥٠٠ مجم  مره يوميا بالنهار.


٥- قرص سلينيوم ١٠٠ ملحم مرة يوميا ٦ مساءً.



٦- اوعى تنسى منع السكر الأبيض لأنه بيضعف جهاز المناعة بالكامل .




٧- عسل بالليمون شراب يوميا.


٨- كوب كل ١٢ ساعة من الكركم والزنجبيل وشرائح الليمون وعسل النحل .



٩- كوب واحد من الينسون على الاقل مرة يوميا.



١٠- تناول البرتقال واليوسفى والكيوى والفلفل الأحمر.
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