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رياضة

رئيس اتحاد الكرة ينضم إلى مبادرة تحدي الخير

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:43 م
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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قسم الرياضة
حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على قبول تحدي الخير هو وشركة اتصالات مصر لأسر متضرري فيروس الكورونا. 

وأكد عمرو الجنايني الانضمام مبادرة الخير ودعم 10 آلاف من الأسر المتضررة خلال الفترة الحالية. 

ووجه الجنايني دعوته إلى يس منصور رئيس شركة بفرلي هيلز لعمل الخير والتكفل بالأسر المتضررة من الأحداث الحالية من وباء الكورونا. 

 يذكر أن سعد سمير لاعب الأهلي هو من قام بأول مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
 
وقال سعد سمير في فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، أنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.
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