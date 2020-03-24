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حوادث

تشميع مصنع يصنع الكمامات الطبيبة غير مطابقة للمواصفات بالشرقية..صور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:02 ص
تشميع مصنع يصنع الكمامات
تشميع مصنع يصنع الكمامات الطبيبة
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محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مجلس مدينة الزقازيق، من ضبط وتشميع مصنع بنطاق دائرة مركز الزقازيق، يصنع الكمامات الطبية  الغير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص .

 

تم التحفظ علي الماكينات المستخدمة للتصنيع وتشميع المصنع وجار اتخاذ الإجراءت القانونية وإخطار النيابة العامة، بمركز الزقازيق، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

وعلي جانب آخر فقد تمكنت حملة  من شرطة المرافق  بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة الزقازيق وقسم الأشغالات برئاسة المركز من فض سوق الثلاثاء والمخصص لبيع وشراء المواشي بقرية العصلوجي التابعة لمركز شرطة الزقازيق بالقوة الجبرية.

تشميع مصنع يصنع الكمامات الطبيبة غير مطابقة للمواصفات بالشرقية..صور
تشميع مصنع يصنع الكمامات الطبيبة غير مطابقة للمواصفات بالشرقية..صور
تشميع مصنع يصنع الكمامات الطبيبة غير مطابقة للمواصفات بالشرقية..صور
تشميع مصنع يصنع الكمامات الطبيبة غير مطابقة للمواصفات بالشرقية..صور
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