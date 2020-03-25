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محافظات

كورونا في بورسعيد.. الصحة تكشف إصابة حالتين جديدتين بالفيروس القاتل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:57 م
توقيع الكشف على المواطنين
توقيع الكشف على المواطنين
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، تسجيل حالتين جديدتين بفيرس كورونا (كوفيد- ١٩) في المحافظة، وتم نقلهما للعزل بمستشفى  أبو خليفة بالإسماعيلية.


وقال الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بالمحافظة، إن الصحة اتخذت كل التدابير الاحترازية لجميع من خالطوا الحالتين وقتيا وتم فحصهم بالكامل.


واوضح تعيلب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن فرق المكافحة والتعقيم أجرت عمليات التطهير لجميع الأماكن التي ترددت عليها الحالتان.
 

يذكر أن بورسعيد سجلت 3 حالات إصابة سابقة إحداها لهندى متوفى، ومصرى عائد من العمرة وابنته، ليبلغ عدد الحالات ٥ حالات إيجابية 

هذا وبدأت بورسعيد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء اعتبارا من اليوم، الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠.
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