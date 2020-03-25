إسلام صادق يكشف مفاجآة عن تجديد الأهلي لـ فايلر





كشف الإعلامي إسلام صادق، عن اقتراب تجديد مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة.





وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "طلبات فايلر تم تنفيذها مؤخرا والتى كان أولها عدم التجديد للثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور وكان ذلك مطلب أساسي له من أجل التجديد".

وأضاف: "فايلر أيضا لا يريد صالح جمعة داخل النادي الأهلي نهائيًا، كما أنه طلب عرض اللاعبين عليه قبل التعاقد معهم من أجل أن يقرر بضمهم أم لا، وإدارة القلعة الحمراء تريد صنع مانويل جوزيه جديد".