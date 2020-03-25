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رياضة

أخبار الرياضة .. غضب فى الأهلى من سيد عبد الحفيظ .. موقف فرجاني ساسي من الرحيل عن الزمالك

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


- أبدي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي غضبه الشديد مما تردد عن واقعة سفر مدير الكرة لتصوير برنامج مقالب يعرض في شهر رمضان 2020.


- قرر نادي بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد النني، إخضاع جميع لاعبي الفريق إلى الفحوصات الطبية من أجل التأكد من سلامة اللاعبين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".


- كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقد جلسة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق.


- بعد توقف النشاط الكروي و الرياضي بشكل عام في السعودية بناء على قرار وزارة الرياضة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بات الأمرو معلقة بشكل كبير بخصوص استكمال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من عدمها. 


- كشف رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي عن تجربته مع القلعه الحمراء.

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