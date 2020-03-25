أخبار الرياضة .. غضب فى الأهلى من سيد عبد الحفيظ .. موقف فرجاني ساسي من الرحيل عن الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









- أبدي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي غضبه الشديد مما تردد عن واقعة سفر مدير الكرة لتصوير برنامج مقالب يعرض في شهر رمضان 2020.









- قرر نادي بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد النني، إخضاع جميع لاعبي الفريق إلى الفحوصات الطبية من أجل التأكد من سلامة اللاعبين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".









- كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقد جلسة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق.









- بعد توقف النشاط الكروي و الرياضي بشكل عام في السعودية بناء على قرار وزارة الرياضة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بات الأمرو معلقة بشكل كبير بخصوص استكمال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من عدمها.









- كشف رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي عن تجربته مع القلعه الحمراء.



