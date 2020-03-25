مصادر لـ صدى البلد: إعلان الهلال بطلا للدوري السعودي قريبًا





وأكد مصدر مقرب من الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرب إعلان الهلال بطلًا للدوري في حالة عدم استكمال الموسم بناء على جواب مرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لوزارة الرياضة السعودية لإعلان المتصدر بطلًا في حالة عدم استكمال الموسم.





وأضاف المصدر بأن هناك آلية أخرى يحاول الاتحاد تطبيقها في حالة استكمال الدوري وعدم وجود وقت كاف لاستكمال باقي المباريات بلعب اصحاب المراكز الأربعة الاولى مباريات المربع الذهبي الذي كان يطبق في وقت سابق في المسابقة حيث سيواجه الوحدة نظيره الأهلي والفائز منهما يواجه النصر صاحب المركز الثاني والفائز من المواجهة الأخيرة يقابل الهلال المتصدر على لقب الدوري وهي نفس الآلية التي سيتم اتباعها في نظام الهبوط.





يذكر أن نادي الهلال يتصدر جدول المسابقة برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني نادي النصر بعد مرور 22 جولة من عمر الدوري السعودي.

بعد توقف النشاط الكروي و الرياضي بشكل عام في السعودية بناء على قرار وزارة الرياضة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بات الأمرو معلقة بشكل كبير بخصوص استكمال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من عدمها.