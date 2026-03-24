الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

أسماء عبد الحفيظ

يُعد زيت الزيتون الخيار الأشهر عندما نتحدث عن الدهون الصحية، لكن المفاجأة أن هناك أطعمة أخرى لا تقل أهمية، بل قد تمنحك فوائد مذهلة لصحة القلب والدماغ. 

فإذا كنت تبحث عن بدائل متنوعة، فهذا الدليل يكشف لك أفضل 4 أطعمة غنية بالدهون المفيدة.

لماذا نحتاج الدهون الصحية؟

فى إطار هذا قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الدهون الصحية ليست عدوًا كما يعتقد البعض، بل تلعب دورًا مهمًا في:

  • دعم صحة القلب
  • تحسين وظائف الدماغ
  • تعزيز امتصاص الفيتامينات
  • تقليل خطر الإصابة بـ أمراض القلب
1- الأفوكادو

يُعتبر من أفضل مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة.

فوائده:

يخفض الكوليسترول الضار
يعزز صحة القلب
يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة

طريقة تناوله:
يمكن إضافته للسلطات أو تناوله مع الخبز كوجبة خفيفة.

2- المكسرات

مثل اللوز والجوز والبندق، وهي غنية بالدهون الصحية والألياف.

فوائدها:

تقوي الدماغ
تقلل الالتهابات
تساعد في التحكم بالوزن

نصيحة:
تناول حفنة صغيرة يوميًا دون ملح.

3- الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة والسردين، وهي غنية بأحماض أوميغا 3.

فوائدها:

تحمي القلب
تقلل خطر الجلطات
تدعم وظائف الدماغ

4- بذور الشيا

من الأطعمة الخارقة التي اكتسبت شهرة كبيرة مؤخرًا.

فوائدها:

غنية بالألياف والدهون المفيدة
تساعد في تحسين الهضم
تدعم صحة القلب


هل الإفراط في الدهون الصحية آمن؟

رغم فوائدها، إلا أن الإفراط في تناول الدهون الصحية قد يؤدي إلى:

زيادة السعرات الحرارية
زيادة الوزن.

لذلك، الاعتدال هو المفتاح.

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

