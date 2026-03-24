قصف إيراني يضرب النقب جنوب إسرائيل.. انهيار منزل وإصابة عدد من الأشخاص

أُصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة انهيار منزل في منطقة النقب جنوب إسرائيل، التي يقطنها البدو، إثر قصف إيراني، وفق ما أفاد به تقرير أولي صادر عن نجمة داود الحمراء. وتوجهت فرق الإنقاذ فوراً إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة.

وفي وقت سابق، تم تفعيل نظام الإنذار تحسباً لاختراق الطائرات المسيّرة في معالوت وعدد من المستوطنات الأخرى في الجليل الغربي.

كما تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض وصد وابل من القذائف الإيرانية التي استهدفت جنوب إسرائيل.

ومن جانب آخر ، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الجيش الأمريكي يدرس خطة لنشر حوالي 3000 جندي من "قوة الرد السريع" التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً، القادرين على الانتشار في أي مكان حول العالم خلال 18 ساعة، لدعم هجوم محتمل على جزيرة خارك الإيرانية، مركز تصدير النفط الرئيسي والمعروفة باسم "جزيرة النفط".