تطورات وصول حاملة الطائرات الأمريكية جرالد فورد إلى كريت

قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل من أثينا، إن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جرالد فورد عادت إلى قاعدة صودا البحرية في جزيرة كريت اليونانية وهي قاعدة تابعه لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث عادت الحاملة في ظروف استثنائية بعد تعرضها لحريق كبير خلال مهمة عسكرية كما ذكرت الولايات المتحدة ما استدعى إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الحاملة قضت فترة انتشار طويلة استمرت من 9 إلى 10 أشهر وهي مدة تتجاوز المعدلات المعتادة ما تسبب في حالة من الإرهاق والذمر بين أفراد الطاقم وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مدة بقاء الحاملة في قاعدة صودا إلا أن التقديرات قد تظل هناك إلى حين الانتهاء من عمليات الإصلاح قبل التحرك.

وتابع أن هذه الحاملة ستبقى أسابيع وفق المعلومات حيث اندلع الحريق يوم 12 مارس داخل قسم الغسيل في الحاملة قبل أن يمتد عبر أنظمة التهوية إلى أجزاء أخرى.