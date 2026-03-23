بعد حريق غامض.. حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر فورد" تصل اليونان

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى ميناء يوناني لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات، وذلك بعد اندلاع حريق في منطقة غسيل الملابس بالسفينة، وفقًا لما أعلنته البحرية الأمريكية يوم الاثنين. وكانت حاملة الطائرات قد شاركت في عمليات أمريكية ضد إيران قبل اندلاع الحريق.

وأكد بيان البحرية أن السفينة، وهي أحدث حاملة طائرات في أسطول البحرية، "لا تزال جاهزة تمامًا للقيام بمهامها".

كانت شبكة CNN قد أفادت سابقًا بأن "فورد" تبحر إلى خليج سودا، وصرح مسؤول أمريكي بأنها ستبقى هناك "لفترة وجيزة".

وذكر بيان البحرية أن "فورد" ستخضع "لتقييم دقيق وإصلاحات وإعادة تزويد بالإمدادات".

وأكد الجيش أن الحريق لم يكن له صلة بالقتال. وتنتشر "فورد" منذ يونيو الماضي، حيث بدأت في منطقة الكاريبي ضمن تعزيز القدرات العسكرية وسط التوترات مع فنزويلا، ثم انتقلت إلى الشرق الأوسط في إطار الحرب مع إيران.

ووفقًا لموقع USNI News، فإن الحاملة قد تحطم الرقم القياسي لأطول فترة انتشار لحاملات الطائرات منذ حرب فيتنام إذا استمرت في الانتشار حتى منتصف أبريل.