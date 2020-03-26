رامي عياش يقدم حفل أونلاين دعما لـ خليك فى البيت

يستعد النجم اللبناني البوب ستار رامي عياش لإحياء حفل لايف لكل محبيه بجميع أنحاء العالم وذلك غدا الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به علي الفيسبوك والانستجرام.
وجاءت فكرة الحفل تضامنا مع الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم.
وجاءت فكرة الحفل تضامنا مع الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم.
ويكون الحفل تحت شعار #خليك_بالبيت وبعنوان "اطلبوا وتمنوا" وأيضا جاء ذلك الحفل تلبية لطلبات العديد من محبيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم.
كما وعد رامي عياش بتحضير العديد من المفاجآت الخاصة لمحبيه من خلال ذلك الحفل.
كما وعد رامي عياش بتحضير العديد من المفاجآت الخاصة لمحبيه من خلال ذلك الحفل.