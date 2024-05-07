ناقد رياضي : الأخطاء التحكيمية أصبحت واضحة ومؤثرة في أداء الفرق

علق النقاد الرياضي وائل سامي، على مباريات الدوري الممتاز خلال منافسات الجولة 21، قائلا: المباريات كانت تشهد تنافسا كبيرا وواضحا.

وأضاف وائل سامي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك منافسة بالرغم من الأخطاء التحكيمية الواضحة، متابعا: مباراة الزمالك وسموحة شهدت مشاكل تحكيمية واضحة.



واسترسل: التحكيم المصري بحاجة إلى تطوير كبير، لأنه أصبح يتحكم بشكل غير مباشر في تحديد الفرق المنافسة على البطولة أو المهددة بالهبوط.



ولفت إلى أن الخبير التحكيمي الأجنبي لم يحقق المستهدف، وبالرغم من ذلك هناك تنافس واضح بين فرق الدوري، في ظل تصدر بيراميدز جدول البطولة.