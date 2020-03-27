وزير الرياضة الإيطالي: أشك في إمكانية استكمال بطولة الدورى

شكك فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي في إمكانية استكمال بطولة الدوري الإيطالي مطلع مايو القادم في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.





وفي تصريحات الوزير لقناة راي 3 الإيطالية : أعتقد أن معاودة النشاط الرياضي مطلع مايو متفائلة اكثر مما يجب واشك في امكانياتنا معودة النشاط في ذلك الوقت.





وأضاف : بالتأكيد معاودة النشاط الرياضي ستكون في ظروف افضل مما نحن عليه الان وستكون المباريات بدون حضور الجماهير .





وأوضح : لن نستطيع اتخاذ قرار بأى شئ خصوصا وان العلماء لا يمتلكون شيئا عن تطور الفيروس وقرار استكمال الدورى سيكون في يد الاتحاد حتي وان كانت في اواخر الصيف لكن الوضع معقد .



