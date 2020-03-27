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رياضة

وزير الرياضة الإيطالي: أشك في إمكانية استكمال بطولة الدورى

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:54 م
وزير الرياضة الايطالي
وزير الرياضة الايطالي
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عبدالله هشام
شكك فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي في إمكانية استكمال بطولة الدوري الإيطالي مطلع مايو القادم في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد. 

وفي تصريحات الوزير لقناة راي 3 الإيطالية : أعتقد أن معاودة النشاط الرياضي مطلع مايو متفائلة اكثر مما يجب واشك في امكانياتنا معودة النشاط في ذلك الوقت. 

وأضاف : بالتأكيد معاودة النشاط الرياضي ستكون في ظروف افضل مما نحن عليه الان وستكون المباريات بدون حضور الجماهير . 

وأوضح : لن نستطيع اتخاذ قرار بأى شئ خصوصا وان العلماء لا يمتلكون شيئا عن تطور الفيروس وقرار استكمال الدورى سيكون في يد الاتحاد حتي وان كانت في اواخر الصيف لكن الوضع معقد .

وأختتم وزير الرياضة تصريحاته قائلا : يجب ان نكون مستعدين لإنطلاقة جديدة بعد الاحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد الفترة الاخيرة وكرة القدم والرياضة بشكل ام ستكون المحرك لعودة الحياة لطبيعتها في البلاد . 
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