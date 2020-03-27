بسبب كورونا.. مساجد الأردن خالية والخطبة عبر التليفزيون.. فيديو

وحذر وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام أمجد العضايلة، من أن الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتزايد عدد الإصابات يدعو للقلق.





وقال العضايلة إن هناك زيادة في عدد الإصابات وهذا مؤشر لا يدعو للارتياح ويدعو للتشدد، و"قد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا لحماية المواطنين".





وأكد أن حظر التجول مستمر إلى إشعار آخر، وأن المركبات المصرّح لها بالسير فقط هي: مركبات الشحن المخصّصة لنقل المواد التموينيّة والخضار والفواكه والسلع الأساسيّة.