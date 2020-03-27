بسبب كورونا.. مساجد الأردن خالية والخطبة عبر التليفزيون.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها بث التلفزيون الأردني خطبة الجمعة عبر شاشته في المملكة وتم نقلها عبر مكبرات الصوت إلى جميع مساجد الأردن التي تم إغلاقها خوفا من انتشار فيروس كورونا خلال تجمع الناس.
وظهرت ساحات المساجد في الأردن خالية تماما من المصلينهذا وقد سجلت الأردن 212 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.
وحذر وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام أمجد العضايلة، من أن الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتزايد عدد الإصابات يدعو للقلق.
وقال العضايلة إن هناك زيادة في عدد الإصابات وهذا مؤشر لا يدعو للارتياح ويدعو للتشدد، و"قد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا لحماية المواطنين".
وأكد أن حظر التجول مستمر إلى إشعار آخر، وأن المركبات المصرّح لها بالسير فقط هي: مركبات الشحن المخصّصة لنقل المواد التموينيّة والخضار والفواكه والسلع الأساسيّة.