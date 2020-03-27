AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب كورونا.. مساجد الأردن خالية والخطبة عبر التليفزيون.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:39 م
مساجد الأردن
مساجد الأردن
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها بث التلفزيون الأردني خطبة الجمعة عبر شاشته في المملكة وتم نقلها عبر مكبرات الصوت إلى جميع مساجد الأردن التي تم إغلاقها خوفا من انتشار فيروس كورونا خلال تجمع الناس.

وظهرت ساحات المساجد في الأردن خالية تماما من المصلينهذا وقد سجلت الأردن 212 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.


وحذر وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام أمجد العضايلة، من أن الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتزايد عدد الإصابات يدعو للقلق.

وقال العضايلة إن هناك زيادة في عدد الإصابات وهذا مؤشر لا يدعو للارتياح ويدعو للتشدد، و"قد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا لحماية المواطنين".

وأكد أن حظر التجول مستمر إلى إشعار آخر، وأن المركبات المصرّح لها بالسير فقط هي: مركبات الشحن المخصّصة لنقل المواد التموينيّة والخضار والفواكه والسلع الأساسيّة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن تسجل 6 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

الأردن تعلن حجرًا صحيًا إجباريًا على جميع الوافدين بسبب كورونا

الأردن تسجل ارتفاعا جديدا في عدد مصابي كورونا

الأردن يفرض حجرا صحيا إلزاميًا 14 يوما على جميع القادمين إلى المملكة

الأردن تفرض حظر تجوال لمحاربة كورونا

الجيش الأردني يعزل العقبة وإربد بسبب كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. رحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

بعد بوريس جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بـ كورونا

رسالة عاجلة من وزير التعليم للمصريين بعد قراراته الأخيرة: قدمنا أقصى ما يمكن تقديمه

اكتشاف فيروسات جديدة مشابهة لـ كورونا في حيوان البانجول

هل يقترب قرار فرض الحظر الكلي من المواطنين ؟ الحكومة ترد

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها يوميا.. 3 أسرار بالقهوة تجعلها أقوى مشروب لرفع المناعة

مكتسبات كورونا.. بث مجانى لمسرحية أهلا يا بكوات لـ حسين فهمي وحفل صابر الرباعى في هذا الموعد

هنتغدى إيه النهاردة؟.. طاجن سي فود بالمشروم مع أرز صيادية وعصير الليمون الطازج