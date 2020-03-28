40 مدرسة حجر صحي.. صحة النواب تكشف خطة الدولة لمواجهة خطر كورونا الفترة المقبلة

أشادت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود وزارة التربية والتعليم، التي تمثلت فيه وضع مجموعة من مدارس محافظة القليوبية على خريطة الاستعداد لتحويلها إلى حجر صحى إذا اقتضى الأمر ذلك للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد.





وقالت "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وضع 40 مدرسة على مستوى المحافظة لحجر صحي أمر جيد جدا، مطالبة بتعميم هذه التجربة على جميع المدارس على مستوى الجمهورية إذا اقتضى الأمر لذلك.





وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن هناك حالات لا تحتاج لتنفس صناعي ولكن تحتاج إلى عزل حتى يتم شفاؤها نهائيًا من الفيروس وفكرة عزلها داخل هذه المدارس التي سيتم تجهيزها لهذا الأمر سيكون له مردود إيجابي في استيعاب هؤلاء الحالات.





وأشارت النائبة إلى أن الدولة تبذل قصاري جهدها و تتعامل بجدية مع أزمة كورونا لديها خطة لمواجهة خطر فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، ونتمنى أن تنتهي هذه الازمة في أقرب وقت وينبغي على المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة في النظافة والتطهير وعدم الخروج من المنازل.





يأتى ذلك بعد أن أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وضع مجموعة من مدارس المحافظة على خريطة الاستعداد لتحويلها إلى حجر صحى إذا اقتضى الأمر ذلك للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد.









وقال عجلان إنه تم التنسيق على إعداد 24 مدرسة على مستوى المحافظة بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية إلا أنه تم رفع العدد ليكون 40 مدرسة على مستوى المحافظة لاستخدامهم فى حالة الطوارئ.









وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم الى تم تحديد المدارس بناء على عدة عوامل منها البعد عن الحيز السكاني إلى جانب التأكد من جودة التهوية بكل مدرسة وأيضا توصيل مياه الشرب والكهرباء بكل مدرسة بشكل جيد وذلك للمشاركة في الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









وأكد أنه جارى الإعداد لتزويد تلك المدارس بكل الإمكانيات اللازمة التي تؤهلها لاستقبال الحالات في أية ظروف طارئة والاستعانة بالأسرة والمراتب التي كان يتم استخدامها خلال إجراء الانتخابات المختلفة بتلك المدارس.







