AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وصول 340 مصريا إلى القاهرة من العالقين في الكويت.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 07:45 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الكويت
Advertisements
نورهان خفاجي

وصلت مطار القاهرة الدولي ، اليوم السبت ، ثالث رحلات  مصر للطيران لإجلاء المصريين المقيمين فى الكويت، على متنها 340 راكبا، بعد تنفيذ قرار تعليق حركة الطيران كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


واستقبل فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة وموظفي المحطة ورجال الشرطة والعديد من الجهات العاملة بالمطار، الركاب المصريين القادمين من الخارج ، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.


واعلنت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم السبت، عن انطلاق ثالث رحلات الإجلاء للمصريين المقيمين فى الكويت عبر مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع السفارة المصرية، وعلى متنها 340 راكبا  من الزائرين والحالات الإنسانية والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ممن ألغوا إقاماتهم، وذلك ضمن خطة اجلاء مصرية ، مؤكدة  ان عدد المغادرين إلى مصر بلغ حتى الان 990 شخصا، على ان تستمر عمليات الإجلاء حتى يوم الثلاثاء المقبل وفق التنسيق بين البلدين في هذا الجانب.


وكانت مصادر بشركة مصر للطيران، أكدت انه تم التنسيق مع عدة وزارات فى مقدمتها وزارة الهجرة والتي طلبت تنظيم هذه الرحلات بالتنسيق مع مصر للطيران وسلطة الطيران المدني الكويتية لتنظيم رحلات استثنائية لعودة المصريين من الكويت ، وتسيير هذه الرحلات بطائرات بوينج 777 لاستعاب اكبر عدد من الراغبين في العودة للبلاد.

وصول 340 مصريا إلى القاهرة من العالقين في الكويت.. صور
وصول 340 مصريا إلى القاهرة من العالقين في الكويت.. صور
وصول 340 مصريا إلى القاهرة من العالقين في الكويت.. صور
وصول 340 مصريا إلى القاهرة من العالقين في الكويت.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قرار إجلائهم.. مسئول كويتي يكشف مصير الدارسين في مصر

رحلة مصرية خاصة تنقل 271 مصريا من الكويت قبل تعليق الطيران

مصر للطيران تعلن إقلاع آخر رحلة دولية من مطار القاهرة قبل وقف الطيران

اليوم.. مصر للطيران تسير رحلة إلى الكويت لعودة المصريين

وصول أول رحلة 350 راكبًا للمصريين الراغبين في العودة من الكويت

إقلاع ثاني الرحلات المخصصة لنقل المصريين العالقين في الكويت إلى القاهرة

ترشيحاتنا

9 معلومات رسمية عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

ما حدث في الإسكندرية جريمة.. أحمد موسى: الأسبوع ده الأصعب ولازم نتحمل المسؤولية

أول طبيب بيطري مصري يتوفي بفيروس كورونا في السعودية.. صور

صحة البرلمان تكشف موعد القضاء على كورونا.. وكلمة السر في إعداد 40 مدرسة للحجر الصحي

وفاة أميرة ملكية بفيروس كورونا .. تعرف عليها

روسيا تعلن تطوير علاج لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

بدون مكياج .. راندا البحيري بإطلالة كاجوال شتوية

هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر