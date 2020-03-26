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أخبار البلد

على متنها 130 سائحا.. طائرة مصرية تقلع إلى لندن لعودة المواطنين العالقين

الخميس 26/مارس/2020 - 06:39 م
الفريق العلاقات العامة
الفريق العلاقات العامة
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نورهان خفاجي

سيرت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، رحلة استثنائية من مطار شرم الشيخ الدولي، إلى لندن ، لعودة المصريين الراغبين في العودة إلى مصر، بعد تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

َوتم تشكيل فريق عمل بقيادة عبد الله عثمان مدير المحطة بشركة اير كايرو ، وسحر أمام مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، لإنهاء إجراءات إقلاع الرحلة من مطار شرم الشيخ الدولي، المغادرة علي متنها 130 سائحًا كانوا داخل البلاد بعد انتهاء البرامج السياحية المخططة لهم.

ومن المقرر أن تعود الرحلة غدًا الجمعة، وعليها 173 راكبا من المصريين العالقين بلندن.

كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن  تنظيم رحلتين، من لندن لإعادة ما يقرب من 300 مصري عالقين في المملكة المتحدة البريطانية.

وأوضحت نبيلة مكرم، أنها التقت مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وتم الاتفاق على تنظيم رحلتين ، استثناء من قرار الحظر بسبب كورونا، وذلك بعد أن تلقت عددا كبيرا من طلبات المصريين العالقين هناك الراغبين في العودة للأراضي المصرية.

على متنها 130 سائحا.. طائرة مصرية تقلع إلى لندن لعودة المواطنين العالقين
على متنها 130 سائحا.. طائرة مصرية تقلع إلى لندن لعودة المواطنين العالقين
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