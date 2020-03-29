طائرة مصرية تجلي العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب كورونا خلال أيام

تنظم شركة مصر للطيران، خلال أيام، رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، من الراغبين في العودة إلى الوطن، بعد قرار تعليق رحلات الطيران بمصر ضمن خطة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعة، إن وزيرة الهجرة ناقشت مع وزير الطيران المدني إمكانية تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن ، لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية وسيتم تيسير رحلة تابعة لشركة مصر للطيران خلال الأيام القليلة المقبلة ، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الطيران والهجرة من أجل تسيير رحلات لإعادة المصريين العالقين بالخارج ، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.





وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت أن الوزارة تلقت طلبات من المصريين الطلبة العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن عودتهم خاصة وأن الجامعات هناك تم إغلاقها بعد انتشار فيروس كورونا.





وأضافت وزير الهجرة ، أن الأماكن التابعة لإقامة المصريين الطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية تم إغلاقها أيضا وبالتالى فقدوا أماكن إقامتهم هناك بالإضافة لطلبات من أولياء أمورهم خاصة بسرعة عودة أبنائهم من الخارج.



