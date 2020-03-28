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أخبار البلد

إير كايرو تسير رحلتين من شرم الشيخ لعودة المصريين العالقين في لندن

السبت 28/مارس/2020 - 09:08 م
إير كايرو
إير كايرو
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نورهان خفاجي

تسير شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، غدا رحلتين، استثنائيتين تقلعان من مطار شرم الشيخ  إلى لندن ، وعلى متنهما وفود سياحية، وتعود الرحلتين الي مطار القاهرة بما يقرب من ٣٠٠ مصري من  العالقين.


وكان مطار القاهرة الدولي، استقبل اليوم السبت، رحلة مصر للطيران الاستثنائية، القادمة من العاصمة العمانية مسقط وعلى متنها 135 مصريا من العالقين هناك. كما استقبل المطار  مساء اليوم السبت ثالث رحلات مصر للطيران الاستثنائية، القادمة من الكويت وعلى متنها ٣٤٠  مصريا من العالقين هناك ، وتم توقيع الكشف الطبي على جميع القادمين من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم جميعا.


وسيرت مصر للطيران رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان  لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


كانت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي قد أعلنت أن مطار القاهرة يتخذ جميع الاستعدادات اللازمة، لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وذلك بالتنسيق التام مع وزارة الصحة، حيث يتم الكشف على جميع الركاب العائدين وإجراء جميع التحاليل الطبية لهم بالمطار، قبل السماح لهم بالخروج، مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بهم، لإجراء المتابعة الطبية لهم على مدار 14 يوما منذ لحظة وصولهم، بالإضافة إلى تحويل أي راكب إلى مستشفيات الحميات في حالة الاشتباه بإصابته بفيروس كورنا المستجد.

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