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أخبار العالم

بعد صواريخ الرياض وجازان.. أول رد من التحالف على إيران والحوثي

الأحد 29/مارس/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال المتحدث باسم قوات التحالف العقد تركي المالي إن صاروخين بالستيين تم إطلاقهما من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح، واعترضتهما قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأضاف في بيان، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستيه لحماية المدنيين وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

وتابع: "إطلاق الصواريخ البالستيه من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها".


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