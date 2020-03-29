AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الصلاة جالسا على الكرسي خشية انتقال العدوى بـ كورونا؟.. الإفتاء ترد

الأحد 29/مارس/2020 - 06:01 م
حكم الصلاة على الكرسى
حكم الصلاة على الكرسى خشية انتقال العدوى بكورونا؟
Advertisements
يارا زكريا

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الصلاة على الكرسى خشية انتقال العدوى بكورونا، والواجب على المسلم اتخاذ الإجراءات الوقائية فقط.

وأضاف " عويضة " في إجابته عن سؤال " ما حكم الصلاة  على كرسى بدلًا من السجود وملامسة جبهتى الأرض خشية من انتقال العدوى بفيروس كورونا، وهل إغلاق المساجد غضب من الله؟" أننا لا نرغب الوصول إلى تلك المرحلة من الوسوسة؛ فقط أحضر ثوبا نظيفا للصلاة أو سجادة مخصصة لك إن كنت تصلي في مقر عملك.


وتابع أمين الفتوى "إذا كان من الممكن السجود على كرسى حتى لا تلمس جبهتك الأرض؛ فلما إذن تم إغلاق المساجد والصلاة فى منزلك لن تنقل لك العدوى بفيروس كورونا".

 
وواصل عثمان: أن المساجد أغلقت لتجنب العدوى وانتشار المرض؛  فصلِ فى منزلك وعليك أن تؤدى أركان الصلاة كاملة"، موضحا "عندما يصل الخوف إلى درجة تمنعك من السجود على الأرض والصلاة على كرسى بالطبع لا يكون هذا عذرا يبيح صلاتك جالسًا".


وأكمل "إغلاق المساجد ليس غضبًا من الله، الرسول - صلى الله عليه وسلم-  عندما نزل مطر شديد فى وقته، أمر "صلوا فى رحالكم" فهل يمكن أن نقول ذلك غضب من الله؟ هل يغضب الله على نبيه والصحابة الكرام؟ إذن لا يمكن أن نفسرها غضبا، فقد هو إن شاء الله ابتلاء، ليرى عباده ومن يتعاونون مع عبادة، ومن يسيئون، من الصادق والكاذب، ليرى من يذهب إليه ويدعو يارب، ومن يتهاون، ومن يأنف عن اللجوء إلى الله، الصحابة عندما نزل وسطهم طعون، ومات الكثير، هل كان غضب من الله؟، لا أحد وقف وقتها ليقول أن الطعون غضب من الله، إذن فى المحن تكون المنح إن شاء الله، وندعوا ان تكون تلك الأزمة منحة للأمة.

اقرأ أيضًا:

في سياق متصل، علق الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، على انتشار فيروس كورونا في دول العالم، وهل انتشار فيروس كورونا غضب من الله؟ منوهًا بأن الشريعة الإسلامية توجب على عاتق الأفراد عند حصول وباء عام أخذ الحيطة والحذر.

وأفاد  "لاشين"، خلال البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن فيروس كورونا ورد عنه حديث النبي "لا يورد ممرض على مصح" فينبغي على المريض المصاب بفيروس كورونا أن يتجنب ويعتزل الناس.

وأشار إلى أن المصاب بفيروس كورونا لو خالط الناس سينقل العدوى إلى الآخرين من الأصحاء فربما يحدث ذلك وينتشر ولا يجد المرضى من يعالجهم.

وأردف:  فيروس كورونا ابتلاء من الله للعبد وليس غضبا عليه، فعليه أخذ الحيطة والانصياع لتعاليم الأطباء ونصائحهم للتغلب على الفيروس فرأيهم نافذ ويجب الأخذ به.

وأكد أنه ينبغي على ولي الأمر الأخذ بالسياسات ويحمل الناس حملا ويحذرهم وقت انتشار الفيروس لإنقاذهم وإنقاذ المجتمع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة الفتوى بالأزهر عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأوبئة: الالتزام بها واجب شرعي

كورونا .. هل انتشار الفيروس غضب من الله؟ عضو لجنة الفتوى يرد

حكم الصلاة بالجوانتي والكمامة للوقاية من كورونا.. البحوث الإسلامية يوضح

صلاة الجمعة في ظل كورونا.. مساجد جنوب سيناء تبحث عن المصلين

جمعة كورونا.. عشرات المصريين يحتشدون في ميدان العتبة رغم منع التجمعات.. مساجد جنوب سيناء تبحث عن الرواد.. اتساع المسافات بين المصلين ببني سويف.. والارصفة تتحول إلى جوامع بالفيوم.. صور

الرذاذ أقوى من الرصاص.. كورونا يفعل بالعرب وأفريقيا ما لم تفعله الحروب

ترشيحاتنا

مصطفى يونس في حوار ناري لـ صدى البلد: علاقتي بالخطيب انقطعت.. وفايلر لا يشبه جوزيه.. وهذا سر فشل برنامجي بقناة الزمالك

مدة بقائه ودرجة حرارة نشاطه.. الصين تكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا

أهم الأخبار.. قرار عاجل من البنك المركزي بسبب كورونا.. ودولة عربية ثالث أكثر دول العالم تعافيا من الفيروس

شاهد.. أنغام الموسيقى الراقية تثلج قلوب سكان مدينتى والرحاب وقت الحظر

هل يجوز الإفطار في شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا ؟ علي جمعة يجيب

هل ينقل الذباب فيروس كورونا.. وصدمة بشأن الدايت.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب