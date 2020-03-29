حكم الصلاة جالسا على الكرسي خشية انتقال العدوى بـ كورونا؟.. الإفتاء ترد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الصلاة على الكرسى خشية انتقال العدوى بكورونا، والواجب على المسلم اتخاذ الإجراءات الوقائية فقط.





وأضاف " عويضة " في إجابته عن سؤال " ما حكم الصلاة على كرسى بدلًا من السجود وملامسة جبهتى الأرض خشية من انتقال العدوى بفيروس كورونا، وهل إغلاق المساجد غضب من الله؟" أننا لا نرغب الوصول إلى تلك المرحلة من الوسوسة؛ فقط أحضر ثوبا نظيفا للصلاة أو سجادة مخصصة لك إن كنت تصلي في مقر عملك.





وتابع أمين الفتوى "إذا كان من الممكن السجود على كرسى حتى لا تلمس جبهتك الأرض؛ فلما إذن تم إغلاق المساجد والصلاة فى منزلك لن تنقل لك العدوى بفيروس كورونا".

وواصل عثمان: أن المساجد أغلقت لتجنب العدوى وانتشار المرض؛ فصلِ فى منزلك وعليك أن تؤدى أركان الصلاة كاملة"، موضحا "عندما يصل الخوف إلى درجة تمنعك من السجود على الأرض والصلاة على كرسى بالطبع لا يكون هذا عذرا يبيح صلاتك جالسًا".





وأكمل "إغلاق المساجد ليس غضبًا من الله، الرسول - صلى الله عليه وسلم- عندما نزل مطر شديد فى وقته، أمر "صلوا فى رحالكم" فهل يمكن أن نقول ذلك غضب من الله؟ هل يغضب الله على نبيه والصحابة الكرام؟ إذن لا يمكن أن نفسرها غضبا، فقد هو إن شاء الله ابتلاء، ليرى عباده ومن يتعاونون مع عبادة، ومن يسيئون، من الصادق والكاذب، ليرى من يذهب إليه ويدعو يارب، ومن يتهاون، ومن يأنف عن اللجوء إلى الله، الصحابة عندما نزل وسطهم طعون، ومات الكثير، هل كان غضب من الله؟، لا أحد وقف وقتها ليقول أن الطعون غضب من الله، إذن فى المحن تكون المنح إن شاء الله، وندعوا ان تكون تلك الأزمة منحة للأمة.

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في سياق متصل، علق الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، على انتشار فيروس كورونا في دول العالم، وهل انتشار فيروس كورونا غضب من الله؟ منوهًا بأن الشريعة الإسلامية توجب على عاتق الأفراد عند حصول وباء عام أخذ الحيطة والحذر.



وأفاد "لاشين"، خلال البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن فيروس كورونا ورد عنه حديث النبي "لا يورد ممرض على مصح" فينبغي على المريض المصاب بفيروس كورونا أن يتجنب ويعتزل الناس.



وأشار إلى أن المصاب بفيروس كورونا لو خالط الناس سينقل العدوى إلى الآخرين من الأصحاء فربما يحدث ذلك وينتشر ولا يجد المرضى من يعالجهم.



وأردف: فيروس كورونا ابتلاء من الله للعبد وليس غضبا عليه، فعليه أخذ الحيطة والانصياع لتعاليم الأطباء ونصائحهم للتغلب على الفيروس فرأيهم نافذ ويجب الأخذ به.



وأكد أنه ينبغي على ولي الأمر الأخذ بالسياسات ويحمل الناس حملا ويحذرهم وقت انتشار الفيروس لإنقاذهم وإنقاذ المجتمع.







