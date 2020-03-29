حكم الصلاة جالسا على الكرسي خشية انتقال العدوى بـ كورونا؟.. الإفتاء ترد

وأضاف " عويضة " في إجابته عن سؤال " ما حكم الصلاة على كرسى بدلًا من السجود وملامسة جبهتى الأرض خشية من انتقال العدوى بفيروس كورونا، وهل إغلاق المساجد غضب من الله؟" أننا لا نرغب الوصول إلى تلك المرحلة من الوسوسة؛ فقط أحضر ثوبا نظيفا للصلاة أو سجادة مخصصة لك إن كنت تصلي في مقر عملك.
وتابع أمين الفتوى "إذا كان من الممكن السجود على كرسى حتى لا تلمس جبهتك الأرض؛ فلما إذن تم إغلاق المساجد والصلاة فى منزلك لن تنقل لك العدوى بفيروس كورونا".
في سياق متصل، علق الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، على انتشار فيروس كورونا في دول العالم، وهل انتشار فيروس كورونا غضب من الله؟ منوهًا بأن الشريعة الإسلامية توجب على عاتق الأفراد عند حصول وباء عام أخذ الحيطة والحذر.
وأفاد "لاشين"، خلال البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن فيروس كورونا ورد عنه حديث النبي "لا يورد ممرض على مصح" فينبغي على المريض المصاب بفيروس كورونا أن يتجنب ويعتزل الناس.
وأشار إلى أن المصاب بفيروس كورونا لو خالط الناس سينقل العدوى إلى الآخرين من الأصحاء فربما يحدث ذلك وينتشر ولا يجد المرضى من يعالجهم.
وأردف: فيروس كورونا ابتلاء من الله للعبد وليس غضبا عليه، فعليه أخذ الحيطة والانصياع لتعاليم الأطباء ونصائحهم للتغلب على الفيروس فرأيهم نافذ ويجب الأخذ به.