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أخبار العالم

التحالف: ميليشيات الحوثي حاولت استهداف مدنيين في السعودية

الأحد 29/مارس/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقناة "العربية" إن مليشيات الحوثي الإرهابي في اليمن حاولت استهداف المدنيين في السعودية.

وأكد التحالف أن قواته ستواصل  مواجهة الميليشيات الحوثية ومن يدعمها، في إشارة إلى إيران.

وأشار التحالف إلى أن  الميليشيات الحوثية تحاول استغلال انشغال العالم بمواجهة الوباء، فيما يوجهون قادة الحرس الثوري الحوثيين من صنعاء.

وحذر التحالف من أن الصواريخ الباليستية الحوثية تشكل تهديدا للعالم بأسره.

فيما قال المتحدث باسم قوات التحالف العقد تركي المالكي، صباح اليوم،  إن صاروخين بالستيين تم إطلاقهما من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح، واعترضتهما قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأضاف في بيان، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وتابع: "إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها".
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