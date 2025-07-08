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هدف الأهلي.. يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني يضم أسد الحملاوي رسميا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدف الأهلي.. يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني يضم أسد الحملاوي رسميا

أسد الحملاوي
أسد الحملاوي
إسراء أشرف

أعلن نادي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني رسميًا تعاقده مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، الذي كان يلعب في صفوف سيليزيا فروتسواف البولندي.

وجاء ذلك بعد تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغت قيمته 950 ألف دولار، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد النادي الروماني حسم الصفقة بشكل نهائي بعد سداد قيمة الشرط الجزائي، ليصبح الحملاوي لاعبًا رسميًا في صفوف كرايوفا، وسط اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه، أبرزها النادي الأهلي.

يُذكر أن اسم أسد الحملاوي ارتبط خلال الفترة الماضية بالنادي الأهلي، الذي كان يضعه ضمن قائمة البدائل الهجومية المحتملة، تحسبًا لرحيل المهاجم وسام أبو علي خلال سوق الانتقالات الحالية.

أسد الحملاوي الفلسطيني أسد الحملاوي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني الأهلي سيليزيا فروتسواف البولندي

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