جرائم العرض مستمر.. اختطاف واغتصاب وحفلات غير أخلاقية.. تجريد فتاة من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة.. وبنت هاربة من أسرتها تتسول في الشارع

- علقة موت لـ شاب حاول اغتصاب طفلة 10 سنوات

- حاول كتم أنفاسها لكن الأهالي أنقذوها





تعددت الوقائع واختلفت المشاهد.. رغم أنها حملت جميعا لقب "جريمة اغتصاب"، إلا أنها اختلفت في التفاصيل من تجريد الفتاة من ملابسها تحت التهديد، أو اختطاف أخرى، أو تمزيق ملابس سيدة، أو إقامة حفل اغتصاب جماعى مع عاملة.





جرائم الاغتصاب خلال الـ 3 أشهر الأولى من عام 2020، سطرت 5 وقائع أبشع من بعضها، بين اختطاف فتاة قاصر واغتصابها داخل حديقة بالجيزة، وطالبة القليوبية التى قدمها صديقها فريسة لأصدقائه، وغيرهما من الجرائم التى حملت جميعها بين طياتها أفكار الشيطان الشهوانية التى يفترس بها لحم الفتيات دون النظر أو التفكير في السن أو الحالة أو المكان أو الزمان.





جردوها من ملابسها داخل حديقة بالعجوزة





كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة في واقعة القبض علي ٣ شباب اغتصبوا فتاة قاصر بعد اختطافها من صديقها تحت تهديد الأسلحة في حديقة بالعجوزة، حيث كشفت التحريات أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث رعاية الأحداث بمنطقة العجوزة بحثا عن حالات التسول وعمالة الأطفال استغاثت بهم فتاة من داخل حديقة وسط الشارع، انتقلت علي الفور قوة أمنية وتمكنت من إنقاذ الفتاة التي تبين أنها تعرضت للاغتصاب علي يد ٣ عاطلين.





هاربة من أسرتها وتتسول في الشارع





وأشارت التحريات إلى أن الفتاة البالغة من العمر ١٦ عاما هاربة من منزل أسرتها ومبلغ بتغيبها وتتسول بالشوارع، وتعرفت على شاب أقامت معه علاقة جنسية وأثناء تواجدهما سويا خرج عليهما ٣ شباب أخذوها من الشاب تحت تهديد سلاح أبيض "خنجر" وتناوبوا اغتصابها فتم إلقاء القبض على الشباب وصديقها.





علقة موت لـ شاب حاول اغتصاب طفلة 10 سنوات





لقن أهالي احدى قرية مركز شرطة بنها، شابا علقة ساخنة إثر محاولته اغتصاب طفله عمرها 10 سنوات بعدما صرخت أثناء قيام المتهم بكتم أنفاسها فأسرع الأهالي فى اتجاه الصراخ وخلصوا الطفلة من يديه وأمسكوا به وسلموه لمركز شرطة بنها وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.





تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها بقيام مجموعة من أهالي قرية ميت عاصم بالإمساك بعاطل وضربه لقيامه بمحاولة اغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات.









وانتقلت قوة أمنية وتبين أن المتهم حاول كتم أنفاس الطفلة إلا أن الأهالي أنقذوها من يديه ولقنوه علقة ساخنة وتم القبض على المتهم، من جانبه قال الأهالى إنهم سمعوا صوت استغاثة الطفلة ففوجئوا بالمتهم يحاول التحرش بها و اغتصابها وتجمعوا ونجحوا في الإمساك به والاتصال بالشرطة التي قامت بتحرير محضر اصطحبته للمركز لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وأوضح الاهالى أن الشاب المتهم غريب عن القرية فهو من منطقة أشمون من المنوفية، مشيرين إلى أنه نظرا للقرب من مدينة بنها فإن القرية بدأت تشهد ظاهرة لجوء الأغراب للسكن بها خاصة في ظل الإيجارات المنخفضة نسبيا.





4 اغتصبوا عاملة بوفيه 4 ساعات





اغتصب سائق واثنان اخران عاملة بوفيه 4 ساعات بعد اختطافها من سيارة تعمل في شركة خاصة كانت تستقلها للذهاب لعملها بمنطقة بولاق الدكرور وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمين أثناء الاعتداء علي المجني عليها، حيث بدأت خيوط الجريمة ببلاغ تلقاه قسم شرطة بولاق الدكرور من سائق بشركة خاصة يفيد تعرضه وراكبة للاختطاف علي يد 3 أشخاص تحت تهديد الاسلحة البيضاء والنارية وتناوبوا اغتصاب السيدة، وانتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور للشقة التي أرشد عنها السائق مقدم البلاغ وتبين العثور علي شاب يعتدي جنسيا علي المجني عليها فتم إلقاء القبض عليه.









وأفادت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد الشاذلي مفتش المباحث أن السيدة المجني عليها متزوجة ولديها طفلتان عاملة بوفيه وأحد المتهمين شاهدها أثناء عملها رفقة والده وشاهد جارها السائق يحضرها للعمل يوميا فاعتقد وجود علاقة بينهما وقرر اغتصابها فاختمرت الفكرة في رأسه وعرض علي صديقيه سائق وعاطل وقرروا وخططوا للواقعة حيث انتظروا موعد ذهابها للعمل واستقلالها السيارة مع جارها فاعترضوا طريقهما بشارع الثلاجة واختطفوهما تحت تهديد الأسلحة داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور وتعدوا بالضرب علي السائق ثم أطلقوا سراحه وتناوبوا اغتصاب السيدة حتي داهمت قوات المباحث الشقة وتمكنت من ضبط احد المتهمين والمجني عليها في حالة اعياء.





60 ثانية اغتصاب ممثلة فى الجيزة





تفاصيل مثيرة ومؤلمة روتها الممثلة المغتصبة على يد 3 أشخاص داخل شقتها بمنطقة الطالبية بالهرم فى تحقيقات النيابة قالت أنها فوجئت بالمتهمين يقتحمون عليها منزلها فى الساعة السابعة والنصف صباحا وتناوب المتهمون الـ 3 اغتصابها لمدة 15 دقيقة بعد تهديدها بالأسلحة النارية والبيضاء بقتل ابنها المعاق وسرقة متعلقاتها الشخصية.





و قالت الممثلة المجنى عليها: أنا شغالة فى أحد فرق الفنون المسرحية، وبعد عودتى للمنزل من شغلى الساعة السابعة ونصف صباحا، فوجئت بأصوات تكسير على باب الشقة، فى تلك اللحظة انتابتني حالة من الصراخ والانهيار بقيام مجهولين حاملين أسلحة نارية باقتحام الشقة و تمكن المتهمون من دخول الشقة بعد تحطيم الباب الخارجي وظهر المتهم الأول ا م ع م، حاملا سلاحه الناري فى وجهى وبعده باقى المهمين حاملين أسلحة أخرى نارية، وقاموا بتهديدي وطلبوا منى الفلوس والذهب اللى معايا".





وتابعت المجنى عليها قائلة: توجه أحد المتهمين لنجلي المعاق ذو الـ 8 سنوات وهددني بقتله وقاموا بسرقة متعلقاتى وشاشة تليفزيون سامسونج وجميع هواتفى المحمولة، وقعدونى مع ابني داخل الغرفة وقام احدهم بمراقبتي أثناء قيام الآخرين بجمع المسروقات"، وتابعت فى التحقيقات: المتهم الأول اصطحبني لغرفة الأطفال ووضع سلاح ناري فى ظهرى، وأخبرني بأنه لن يؤذيني " بس اسمع كلامه فقولتله بحق الأيام متئزنيش، فقالي اسمعى الكلام " ، وقام بتحسس جسدى كرها عني، وقمت بدفعه عني فشتمني ونزع ملابسي بالكامل بالقوة تحت تهديد السلاح واغتصبنى وسط صرخاتى التى حاول كتمها عدة مرات ومقاومتى له وإجباره على منعي من ذلك بسلاحه وتهديدى بإنه هيموتني ويقتل ابني معايا، حتى ينتهى من اغتصابي".





واستكملت المجنى عليها : دخلت فى حالة من الانهيار والبكاء بعد قيام المتهم الأول باغتصابي حاولت ستر جسدى العارى تمام من الملابس بأى هدوم ، وقمت بارتداء عباءة وأثناء خروجى من الغرفة للاطمئنان على ابنى وجدت المتهم الثاني يدخل الغرفة وأخبرته إننى عايزه اشوف ابني، فأخبرني بأنه بيلعب مع باقى المتهمين خارج الغرفة .. واسكتى بدل ما أموتك ، فدفعنى فى وجهى للدخول مرة أخرى للغرفة وهددنى بالقتل ودفعني على الأرض ومزق العباءة وقام باغتصابي مرة أخرى وتوسلت إليه أن يتركنى لكنه رفض و تركنى وسط حالة من الإعياء والانهيار الشديد .





قدم صديقته فريسة لأصدقائه





وكشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة اتهام طالبة بالصف الثالث الإعدادى لـ 4 شباب بقرية مشتهر بمركز طوخ بالتعدي جنسيا عليها داخل شقة، أنها على علاقة عاطفية بأحد المتهمين يدعى م.ع حارس أمن بشركة خاصة منذ حوالي شهرين، واصطحبها خلال تلك الفترة عدة مرات لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بطوخ،ح واقعها جنسيا كالأزواج.





فوجئت بحفلة اغتصاب ومازالت عذراء





وتابعت التحقيقات أن يوم الحادث تواعدا على اللقاء واصطحبها إلى أحد المنازل بناحية عزبة القاضي بقرية مشتهر دائرة المركز، إلا أنها فوجئت بوجود 3 من أصدقائه المتهمين معه، ولم تتمكن من الإفلات، حيث قاموا بالتحرش بها، وتنازلت هي ووالدها عن الاتهام أمام النيابة، وأقرت الفتاة أنها لم تتعرض للتعدي الجنسي، وأنها مازالت عذراء.





الطالبة على علاقة عاطفية بأحدهم





و كشفت التحقيقات أن الطالبة علي علاقة عاطفية بالمتهم الأول منذ حوالي شهرين، حيث اصطحبها خلال تلك الفترة عدة مرات لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بشارع الصنايع دائرة المركز ليقابلها فيها، ويوم الحادث تواعدا علي اللقاء واصطحبها إلى أحد المنازل بناحية عزبة القاضي بقرية مشتهر، إلا أنها فوجئت بوجود باقي المتهمين "أصدقائه" معه.