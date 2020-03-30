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رياضة

مهاجم الهلال السعودي يكشف عن فرصة ذهبية في العزل المنزلي

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، عن إنه استفاد من فترة العزل المنزلي بعد قرار توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتواجد اللاعبين في عزل منزلي، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا بعد قرار من وزارة الرياضة بتوقف دوري المحترفين.

فرصة عظيمة   
أكد المهاجم الفرنسي في تصريحات لصحيفة "يوربا 1" الفرنسية على أنه يرى أن العزل المنزلي كان فرصة عظيمة من أجل التركيز على الحياة الأسرية واستجواب النفس والتركيز على الأساسيات .

قلبه مع فرنسا
وأضاف جوميز: أنا في الخارج ولكن الصور التي أراها عن فرنسا تؤلمني، وأتمنى أن تخرج أقوي من هذه الأزمة الصحية.

الحفاظ على اللياقة
شدد مهاجم الهلال، على إنه يحافظ على لياقته البدنية، ويقوم ببرنامج يومي حتي يكون قادر على العودة بشكل جيد عند استئناف النشاط مرة أخرى.
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