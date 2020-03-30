قومي المرأة يطلق مبادرة القراءة في زمن الكورونا: فرصة للنقاش والحوار

يطلق المجلس القومي للمرأة بدءا من اليوم الاثنين، مبادرة جديدة بعنوان "القراءة في زمن الكورونا".

وبحسب بيان، تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا وإجراءات الحجر والعزل الصحي وحظر الحركة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس القومي المرأة، أن "إطلاق هذه المبادرة جاء لتشجيع المرأة المصرية على القراءة وفتح آفاق للنقاش والحوار على صفحة المجلس كي نتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة"، مشيرة إلى أن القراءة تعد غذاء للروح وتساعد في فتح آفاق جديدة واكتشاف عوالم مختلفة.

وتهدف المبادرة للتشجيع على البقاء في المنزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهي فرصة مناسبة لممارسة الهوايات المفضلة ومنها هواية القراءة، ومن خلال المبادرة التي يطلقها المجلس سوف يتم ترشيح كتابا لقراءته وإعداد عرض سريع عنه، وذلك من خلال صفحة المجلس القومي للمرأة على فيس بوك.