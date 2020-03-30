تفاصيل جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي

كشف مصدر بإدارة الأهلي أنهم حريصون دون شك علي بقاء أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول واستمراره حتى نهاية مشواره الكروي.





وقال مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لصدى البلد إنهم قدموا عرضًا لفتحي هو الأفضل ما بين الفريق كله وتقديرًا لتاريخه مع النادي وأسمه الكبير وقيمته.





وأضاف أن الجلسة التي عقدت اليوم شهدت تبادل وجهات النظر ما بين اللجنة وفتحي وكانت ودية لأبعد الحدود.





وأوضح أن الكرة في ملعب أحمد فتحي الآن وننتظر رده بعد 48 ساعة بناء على طلبه.





وشدد أن إدارة الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بجانب رئيس النادي حريصون على التجديد لأحمد فتحي وبقائه في الصفوف بأي شكل ولكن قدموا أفضل شيء يليق به وهم ينتظرون رده.





ويبدو فتحي غاضبًا بشدة من التأخير المتعمد لتجديد تعاقده حتى الآن خاصة أن الملف تم تكليف مدير الكرة به منذ فترة طويلة ولم يفاتحه أحد سوى منذ بداية مارس الماضي وجاء التوقف الطويل للنشاط الرياضي ليكون الأمر محور الأحداث ويظهر فتحي في تلك الصورة .





وقال فتحي لبعض المقربين منه إنه من غير المنطقي إظهاره في هذا الشكل الباحث عن الأزمات والراغب في تفجير المشاكل وتصديرها للنادي مع أنه كان يحق له التوقيع لأي نادي منذ 3 شهور حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم وطبقًا لأعراف ولوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة لعلاقة اللاعبين بأنديتهم هو خارج فترة الحماية حاليًا.





وأضاف أنه حضر للقاهرة خصيصًا لحضور جلسة لجنة التخطيط وتقديرًا واحترامًا لاتفاقه الودي ورغبته في إستكمال مشواره مع الأهلي والبقاء به حتي الأعتزال كما ذكر لرئيس النادي محمود الخطيب خلال رحلة السفر لجنوب أفريقيا والتي تأهل منها الفريق الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا عبر بوابة صن داونز.





وأوضح في جلسة جمعته ببعض أصدقائه انه لم يفاتحه احد في موضوع تجديد تعاقده سوي بعد توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات التي تتبعها الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا ، بل هو كان متواجد بشكل يومي داخل إستاد التتش وفي المعسكرات ولم يتغيب ولو لمرة واحده ولم يطلبه منه احد التوقيع علي اي عقود.





وشدد الجوكر خلال تلك الجلسة أنه بمجرد توقف النشاط الرياضي أصطحب أسرته في أجازة خاصة خارج القاهرة وبعدها تلقي إتصالات بالعودة للتفاوض علي تجديد تعاقده وحين شرحت الظروف وتفهمت لجنة التخطيط الأمر وتم تأجيل الاجتماع فوجئت بحملة شرشة ضده في وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وفي بعض وسائل الإعلام ولا يدري السبب وراء ذلك.



