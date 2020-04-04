عزل أحياء سكنية في السعودية.. تفاصيل

تواصل المملكة العربية السعودية اجراءاتها الإحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما تم السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية، والتموين، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.

وأكدت الوزارة أن جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها تستمر خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحيًا، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الجمعة تسجيل 154 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 2039 حالة مؤكدة من بينها 1663 حالات نشطة لا تزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة، مشيرًا إلى أن فحص المئات من مخالفي نظام الإقامة رفع أعداد الإصابات.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الفيروس في المملكة، أن 3 حالات مرتبطة بالسفر من الخارج والباقي 151 مخالطة لحالات سابقة خاضعة للرقابة الصحية، مؤكدًا مجددًا على عدم التجمع والخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

كما كشف أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 351، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25 حالة وفاة.

وأوضح أن الصورة لن تكتمل نهائيا في نسبة الوفيات، إلا بعد انتهاء مدة زمنية والمنحنيات الوبائية للفيروس ثم تتضح الصورة، لكن بشكلها الأولي يتضح أن هناك اختلافات بين الدول وهو ناتج لعدة عوامل منها مستوى الأعمار، والأمراض المزمنة، ومستوى الوعي.

هذا وتوزعت الحالات كالتالي: 34 حالة في المدينة، 13 حالة في الرياض، و30 في جدة، 21 في مكة المكرمة، و6 في القطيف، و17 في تبوك.