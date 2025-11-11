الائتلاف المصري: ارتفاع تدريجي في نسب الإقبال على انتخابات النواب دون خروقات مؤثرة

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية من خلال متابعيه الميدانيين استمرار انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب المصري، مع ارتفاع تدريجي في نسب الإقبال خلال منتصف اليوم مقارنة بالساعات الأولى من الصباح، خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري.

وأفادت فرق المتابعة التابعة للائتلاف - بأن العملية الانتخابية تسير بوتيرة مستقرة ومنظمة، في ظل انتشار أمني هادئ ومنضبط ساهم في ضمان انسيابية الحركة داخل اللجان ومنع أي تجاوزات.

كما لوحظ اتساع قاعدة المشاركة الشعبية في المدن الكبرى والقرى الريفية.

وفي محافظات المنيا، بني سويف، البحيرة، وسوهاج، أسوان، شهدت اللجان الانتخابية نشاطًا ملحوظًا منذ منتصف النهار.

وفي محافظة الأقصر، رُصد توافد متزايد في لجان مدارس القرنة والطود والأقصر الثانوية بنين، مع انتظام حركة الناخبين داخل وخارج المقرات.

أما في قنا، فقد شهدت لجان مدارس دندرة والمخادمة وأولاد سرور استقرارًا لافتًا في الإقبال، إلى جانب مشاركة نسائية متصاعدة في فترات الظهيرة.

وفي سوهاج، سجلت فرق المتابعة انتظامًا في لجان مدارس أسماء بنت أبي بكر، ومعهد الحاج فقير، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن السويفي، دون ملاحظات جوهرية تعيق سير العملية.

وأكد الائتلاف المصري، أن المشهد العام في منتصف اليوم الانتخابي يتسم بـ الهدوء والانضباط واستمرار الشفافية، دون رصد خروقات مؤثرة أو أعمال دعاية داخل محيط اللجان.

وجاءت ملاحظات متابعوا الائتلاف من واقع رصدهم على النحو التالي: