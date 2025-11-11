قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الائتلاف المصري: ارتفاع تدريجي في نسب الإقبال على انتخابات النواب دون خروقات مؤثرة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
الديب أبوعلي

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية من خلال متابعيه الميدانيين استمرار انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب المصري، مع ارتفاع تدريجي في نسب الإقبال خلال منتصف اليوم مقارنة بالساعات الأولى من الصباح، خاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري.

وأفادت فرق المتابعة التابعة للائتلاف - بأن العملية الانتخابية تسير بوتيرة مستقرة ومنظمة، في ظل انتشار أمني هادئ ومنضبط ساهم في ضمان انسيابية الحركة داخل اللجان ومنع أي تجاوزات.

كما لوحظ اتساع قاعدة المشاركة الشعبية في المدن الكبرى والقرى الريفية.

وفي محافظات المنيا، بني سويف، البحيرة، وسوهاج، أسوان، شهدت اللجان الانتخابية نشاطًا ملحوظًا منذ منتصف النهار.

وفي محافظة الأقصر، رُصد توافد متزايد في لجان مدارس القرنة والطود والأقصر الثانوية بنين، مع انتظام حركة الناخبين داخل وخارج المقرات.

أما في قنا، فقد شهدت لجان مدارس دندرة والمخادمة وأولاد سرور استقرارًا لافتًا في الإقبال، إلى جانب مشاركة نسائية متصاعدة في فترات الظهيرة.

وفي سوهاج، سجلت فرق المتابعة انتظامًا في لجان مدارس أسماء بنت أبي بكر، ومعهد الحاج فقير، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن السويفي، دون ملاحظات جوهرية تعيق سير العملية.

وأكد الائتلاف المصري، أن المشهد العام في منتصف اليوم الانتخابي يتسم بـ الهدوء والانضباط واستمرار الشفافية، دون رصد خروقات مؤثرة أو أعمال دعاية داخل محيط اللجان.

وجاءت ملاحظات متابعوا الائتلاف من واقع رصدهم على النحو التالي:

  • المنيا
    •    اللجنة رقم 65 – مدرسة جمال برعي الابتدائية – شارع فكري باشا بندر الفكرية،
    •     اللجنة رقم  66 – مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة – قرية صنيم كفر الفيلة،
    •     اللجنة رقم 67 – مدرسة السحالة للتعليم الأساسي – قرية السحالة،
    •    ر اللجنة رقم 68 – مدرسة النويرات الابتدائية المشتركة – قرية النويرات،
    •     اللجنة  رقم69 – معهد الفكرية الأزهري الابتدائي الإعدادي فتيات – شارع الجمهورية،
    •    رقم اللجنة 70 – معهد الفكرية الأزهري الابتدائي الإعدادي فتيات – شارع الجمهورية،
    •    رقم اللجنة 1 – مدرسة الاتحاد الإعدادية المشتركة – شارع الجيش بندر ديرمواس،
  • بني سويف:
    •     اللجنة رقم 7 – مدرسة تمام كساب الإعدادية المشتركة – قرية النويره،
    •     اللجنة  رقم 8 – المدرسة الابتدائية المشتركة بشرهي – قرية شرهي،
    •    اللجنة رقم 9 – مدرسة جاويش الابتدائية الجديدة 2 – قرية شاويش،
    •    اللجنة رقم  10 – المجلس القروي بالعواونة – قرية العواونة،
    •     اللجنة رقم 11 – المدرسة الابتدائية المشتركة بمنشأة الأمراء – قرية منشأة الأمراء،
    •     اللجنة  رقم 12 – المدرسة الابتدائية المشتركة بكوم الرمل البحري – قرية كوم الرمل
  • البحري،
    •     اللجنة رقم  13 – المدرسة الابتدائية المشتركة بالمماليك – قرية المماليك،
    •    راللجنة  رقم 14 – المدرسة الإعدادية المشتركة بسدمنت الجبل – قرية سدمنت الجبل،
  • البحيرة:
    •     اللجنة رقم 46 – مدرسة بولين للتعليم الأساسي – منشاة بلبع،
    •     اللجنة رقم 47 – مدرسة البيضا للتعليم الأساسي – دفشو،
    •     اللجنة رقم 48 – المعهد الديني بمرجان – الوقين،
    •    اللجنة  رقم 49 – مدرسة العالي الإعدادية – العالي،
    •     اللجنةرقم 50 – مدرسة سيدي غازي الثانوية – سيدي غازي،
    •    اللجنة رقم 51 – مدرسة سيدي غازي الثانوية – سيدي غازي،
    •     اللجنة  رقم52 – مدرسة البسلقون الإعدادية – البسلقون،
    •    رقم اللجنة 53 – مدرسة البسلقون الإعدادية – البسلقون،
    •     اللجنة  رقم 54 – المعهد الديني منشاة بلبع – منشاة بلبع،
    •    اللجنة 55 – مدرسة أبو صالح الابتدائية – عزبة نظير،
    •    رقم اللجنة 56 – مدرسة أبيس المستجدة الابتدائية – أُبيس المستجدة،
    •    رقم اللجنة 57 – مدرسة كنج عثمان الإعدادية – كنج عثمان،
  • سوهاج:
    اللجنة رقم 57 – مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد الابتدائية بنجع اسخات – نجع اسخات،
    الأقصر:
    •    رقم اللجنة 25 – مدرسة الزينية الثانوية المشتركة – الزينية قبلي،
    •    رقم اللجنة 26 – مدرسة العشي الثانوية المشتركة – قرية العشي،
    •    رقم اللجنة 27 – معهد المدامود الابتدائي الأزهري – قرية المدامود،
    •    رقم اللجنة 28 – مدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية – شارع صلاح الدين،
    •    رقم اللجنة 29 – مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات – شارع معبد الكرنك،
    •    رقم اللجنة 30 – مدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة – ميدان المدارس
  • بالأقصر،
    •    رقم اللجنة 31 – مدرسة عمر بن العزيز الابتدائية المشتركة – الكرنك الجديد بالأقصر،
    •    رقم اللجنة 32 – مدرسة منشاة العماري الابتدائية – المنشاة العماري،
  • قنا:
    •    رقم اللجنة 67 – مركز شباب سيدي عبد الرحيم – بندر قنا شارع مسجد أبو الحسن الشاذلي بجوار قسم الجوازات القديم،
    •    رقم اللجنة 68 – مركز شباب سيدي عبد الرحيم – بندر قنا شارع مسجد أبو الحسن الشاذلي بجوار قسم الجوازات القديم،
    •    رقم اللجنة 69 – المدرسة الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات – بندر قنا الحصواية،
    •    رقم اللجنة 70 – مدرسة السلام الابتدائية المشتركة بالعبابدة – بندر قنا العبابدة،
    •    رقم اللجنة 71 – مدرسة الشبان المسلمين الابتدائية – بندر قنا شارع هريدي،
    •    رقم اللجنة 72 – مدرسة السادات الابتدائية المشتركة – مدينة قنا،
  • أسوان :
    •    لجنة رقم 14 إدفو البندر الفنية 
    •    لجنة رقم 15 البصيلية البياض 
    •    لجنة رقم 16 البصيلية الشماخية 
    •    لجنة رقم 17 البصيلية المعمارية 
    •    لجنة رقم 18 البصيلية السايح 
    •    لجنة رقم 19 السباعية 
    •    لجنة رقم 20 القنان 
    •    لجنة رقم 21 حاجز السباعية 
    •    لجنة رقم 22 الطوناب
الائتلاف المصري لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب المصري مجلس النواب مجلس النواب المصري عملية التصويت في اليوم الثاني محافظات الصعيد

