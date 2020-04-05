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استمرار تعليق الطيران والتعليم.. نواب: لا عودة قبل زوال الوباء.. ومرجح تأجيل امتحانات شهادات التخرج.. وأون لاين للنقل

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:54 م
تعليق الطيران
تعليق الطيران
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عبد الرحمن سرحان
تداعيات أزمة فيروس كورونا لا تزال مستمرة، خاصة على مستوى تعليق رحلات الطيران أو على مستوى التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعة.

صرح أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، أنه من المؤكد أن يتم مد حظر حركة الطيران مرة أخرى بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا واردة من الخارج، وكذلك مد تعليق الدراسة حماية لصحة أبنائنا الطلاب.

وأضاف «هيكل» أنه من المتوقع أن يكون هناك مد حظر حركة المواطنين، ولكن سيكون بعد اجتماع لجنة التعامل مع أزمة كورونا في الحكومة، منوها أنه ينبغي علينا أن نكون على حذر شديد في الفترة المقبلة ونتبع الإجراءات الوقائية والمكوث في البيت قدر الإمكان بسبب فيروس كورونا.

وحول هذا الأمر، أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لمد تعليق رحلات الطيران، لاسيما وأن وضع انتشار فيروس كورونا لا يزال قائم.

وقال النائب محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تعليق الطيران، وإن كان يمثل خسائر كبيرة من الناحية الاقتصادية، إلا أن مصلحة المواطن أهم في كل الحالات، وهي من تتحكم في المقام الأول في قرار عودة الطيران من عدمه.

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، أن الأسبوع الجاري، ووفقا لحجم انتشار فيروس كورونا خلاله، سوف يتضح الأمر بالنسبة لعودة الحياة لطبيعتها، أم استمرار تعليق النشاط، منها رحلات الطيران.

وأشار النائب محمد عبده إلى خطورة استئناف رحلات الطيران دون التأكد من زوال فيروس كورونا، لأن معظم الحالات المتسببة في فيروس كورونا، كانت من حالا قادمة من الخارج، مضيفا أنه بعد استقرار الأوضاع من الممكن أن تكون هناك عودة تدريجية لرحلات الطيران.

من جانبها، طرحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب عدد من السيناريوهات، لإقامة امتحانات الجامعات، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.

وطالبت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تكون الامتحانات لسنوات النقل بالجامعات عن طريق أجهزة الإنترنت "أون لاين"، كما هو الحال للصف الأول والثاني الثانوي، إضافة إلى إلغاء امتحانات الشفوي.

وفيما يتعلق بدفعات التخرج، ذكرت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن إقامة الامتحانات لسنوات التخرج أمر ضروري، ويجب أن تكون هناك خطة لذلك، سواء عن طريق إقامة الامتحانات في مجموعات صغير وأماكن واسعة، مع مراعاة أخذ الاحتياطات اللازمة من تعقيم وتطهير، متابعة: "أو يتم تأجيلها إلى ما قبل بداية العام الدراسي الجديد".

وتحدثت عضو مجلس النواب، عن أهمية استثمار هذه الأزمة في التحول إلى التعليم عن بعد بشكل أوسع هلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن النظام غير مفعل في ظل أن هناك دول بدأت في التعليم عن بعد منذ عام 1985 تقريبا.

كما تطرقت إلى ضرورة الاستفادة من الأزمة على جانب التعليم في إلغاء فكرة الدروس الخصوصية.
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