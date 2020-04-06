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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تنشر فيديو تعليميا لحماية الأطفال من فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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سامح سلام

نشر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيديو للتوعية بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ويتضمن مجموعة من الإرشادات الخاصة بالنظافة الشخصية.


وتضمن الفيديو عرض فيديو تسجيلي للأطفال لإرشادهم إلى الطريقة المثالية لغسل الأيادى بشكل جيد بالماء والصابون إلى جانب غسل الأظافر جيدا تحت الماء.


ونوه الفيديو التعليمي المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة ضرورة الاهتمام بغسل الألعاب الخاصة بالأطفال، مع ضرورة عدم التواجد بجوار اى شخص مصاب بأدوار البرد، فضلا عن عدم التواجد في التجمعات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.


كما نصح الفيديو بضرورة النوم مبكرا من أجل تقوية المناعة مع أهمية تناول الأطعمة الصحية وشرب السوائل الدفائة بانتظام، مع ارتداء الملابس الثقيلة في الاجواء الباردة، والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها.


يشار إلى أن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يحرص على نشر العديد من الفيديوهات والبوسترات الخاصة بالتوعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد عبر الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إطار الدور الوطنى والمجتمعى الذى تقوم به الكنيسة.

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