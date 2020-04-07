بإطلالة غير تقليدية.. بسمة تبهر متابعيها بـ لوك جديد

شاركت الفنانة بسمة، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور من إحدى جلسات التصوير.
ظهرت بسمة فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا كاجوال باللون النبيتى، واتسم التصميم ببعض النقوشات و التطريزات التى تميزت بالألوان المبهجة التى زادت من جمال إطلالتها.
وانتعلت بسمة بوت متوسط و ذا كعب عالى باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بسمة على غرة أمامية و خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بسمة مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
View this post on Instagram
وفي وسط الكورونا واخبار الكورونا نسيت انزل صور ختام مهرجان اسوان لأفلام المرأة.. من اكتر الحاجات اللي بسطتي يومها أني تحررت من قيود السواريه ولبست جلابية نوبي 😂😂 بس منسيتش أزود عليه خاتم وحلق يجنوا من @elkahkyjewellery photo crédits @wavesstudioseg make up @alaa_rashad_makeup_artist haie @mariam_sh2020