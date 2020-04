بإطلالة غير تقليدية.. بسمة تبهر متابعيها بـ لوك جديد

View this post on Instagram

وفي وسط الكورونا واخبار الكورونا نسيت انزل صور ختام مهرجان اسوان لأفلام المرأة.. من اكتر الحاجات اللي بسطتي يومها أني تحررت من قيود السواريه ولبست جلابية نوبي 😂😂 بس منسيتش أزود عليه خاتم وحلق يجنوا من @elkahkyjewellery photo crédits @wavesstudioseg make up @alaa_rashad_makeup_artist haie @mariam_sh2020