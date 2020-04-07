10 نصائح تضمن لك منع إجهاد العين الرقمي أثناء العمل من المنزل

أجبر فيروس كورونا المستجد "COVID-19" الناس على البقاء في منازلهم بسبب العزل المنزلي، وأصبح العديد من الأشخاص يستمتعون بفوائد العمل من المنزل حيث لم يعد عليهم الاستيقاظ مبكرًا وارتداء الملابس في المكتب ولكن عليهم ببساطة تسجيل الدخول إلى النظام وبدء العمل.





و رغم أن الأمر يبدو مريحا، إلا أن الحقيقة وراء العمل من المنزل مختلفة تمامًا، حيث أن العمل من المنزل يجعل الناس يعملون أكثر مقارنة بأوقاتهم الرسمية العادية، حتى إذا لم يشاركوا في أي أعمال رسمية ، فهم على اتصال دائم بالهواتف المحمولة حتى للحصول على بعض الترفيه أثناء العزل المنزلي.





وفي هذا السياق كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن 10 نصائح حول كيفية منع إجهاد العين الرقمي أثناء العمل من المنزل، موضحا أن مشاهدة شاشة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة لفترة طويلة تؤدي إلى الضغط على النظام البصري مما يؤدي إلى جفاف العين أو حكة في العين أو صداع أو احمرار في العين أو مشاكل أخرى في العين.





وأشار إلى أنه رغم تعديل بيئة المكتب بأضواء وتكنولوجيا جيدة لمنع إجهاد العين، لكن العمل من المنزل يمكن أن يصبح غير صحي في بعض الأحيان بسبب عدم توفر مثل هذه البيئة، ويمنك ألق نظرة على بعض الطرق لتجنب إجهاد العين الرقمي أثناء العمل من المنزل.





10 نصائح حول كيفية منع إجهاد العين الرقمي أثناء العمل من المنزل :



1. خذ فترات راحة

يمكن أن يسبب العمل المستمر لساعات طويلة آلامًا في العين والرقبة والكتف. أفضل طريقة لمنعها هي أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة. فواصل صغيرة من حوالي 4-5 دقائق أثناء العمل تساعد على إرخاء عينيك وتقليل الانزعاج. هذا يحسن أيضًا إنتاجية عملك ويساعدك على التركيز بشكل أكبر على مهمتك.





2. ضبط الإضاءة

الإضاءة السليمة لمساحة العمل الخاصة بك في المنزل ضرورية للحد من إجهاد العين. إذا كان هناك ضوء مفرط في الغرفة بسبب ضوء الشمس أو الإضاءة الداخلية ، فقد يزيد الضغط على عينيك من التسبب في الألم أو مشاكل الرؤية الأخرى. وينطبق الشيء نفسه في بيئة الإضاءة المنخفضة. لذلك ، من الضروري العمل في بيئة إضاءة متوازنة.





3. ضع شاشتك

أثناء العمل من المنزل ، تأكد من ضبط جهاز الكمبيوتر أو شاشة الكمبيوتر المحمول بالطريقة الصحيحة. ضع الجهاز على مستوى العين أو أقل بقليل (حوالي 30 درجة). سيؤدي ذلك إلى تقليل الضغط على عينيك ويمنعك من ثني رقبتك وكتفك مما لا يسبب أي ألم أو أقل أثناء العمل.





4. استخدام شاشة مضادة للوهج

تساعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المزودة بشاشة مضادة للتوهج في التحكم في الضوء الإضافي الذي يسقط عليه. في مكان العمل ، بسبب الإضاءة القابلة للتعديل ، هذه الفلاتر غير مطلوبة ولكن أثناء العمل من المنزل ، قد تتسبب في إجهاد العين إذا لم يتم تركيبها على شاشة الكمبيوتر. لمنع الوهج ، استخدم الستائر لتقليل ضوء الشمس في الغرفة أو استخدم الأضواء الخافتة.





5. جعل الخطوط كبيرة

يميل حجم الخط الأكبر إلى تقليل إجهاد العين أثناء العمل. إذا كان حجم الخط أكبر ، يجب على الشخص التركيز بشكل أقل على الشاشة لعرض أي شيء من شأنه تقليل الضغط تلقائيًا. اضبط حجم الخط ، خاصة أثناء قراءة مستند طويل. يوفر الجمع بين الخطوط ذات اللون الأسود على الشاشة البيضاء أفضل راحة.





6. وميض بشكل متكرر

يساعد الوميض بشكل متكرر في ترطيب العين وتجنب أعراض جفاف العين. غالبًا ما ينسى حوالي ثلث الأشخاص الوميض أثناء العمل لساعات طويلة. وهذا يؤدي إلى مشاكل في العين مثل جفاف العين وحكة العينين وتقلب الرؤية. لذلك ، اعتد على الغمز من 10-20 مرة في الدقيقة لتقليل إجهاد العين.





7. ارتداء النظارات الموصوفة

يمكن أن يسبب إجهاد العين لفترة أطول مشاكل مثل آفات العين أو إعتام عدسة العين. هذا هو السبب في أن تقليل الضغط على العين مهم جدًا لحماية صحة عينيك. يساعد ارتداء النظارات الموصوفة أثناء العمل على عرض الشاشة دون إمالة رأسك للخلف. يساعدك على الرؤية بشكل مريح خاصة إذا كان لديك ثنائي البؤرة أو متعدد البؤر.





8. ممارسة تمارين العين

من خلال إجراء تمارين العين على فترات ، يمكن للمرء أن يحافظ على عضلات العين قوية ويمنع احتمالات أمراض العيون مثل قصر النظر ، الاستجماتيزم أو مد البصر. يمكن القيام بذلك عن طريق قاعدة 20-20-20. وفقًا للقاعدة ، يمكنك النظر بعيدًا عن شاشتك بعد كل 20 دقيقة والتركيز على أي جسم بعيد يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية تقريبًا. هذا يريح العينين ويساعد على تقليل إجهاد العين.





9. يفضل استخدام نظارات الكمبيوتر

تساعد نظارات الكمبيوتر على منع إجهاد العين وعدم وضوح الرؤية والتوهج الرقمي والصداع المرتبط بالكمبيوتر من خلال تحسين البصر أثناء النظر إلى الشاشة. تأتي مع طلاء مضاد للانعكاس يساعد على القضاء على الانعكاس من الأسطح الأمامية والخلفية للعدسات وبالتالي تقليل الوهج وتوفير وقت مريح للشخص.





10. تجنب حمل الأجهزة عن قرب