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أخبار العالم

ضابط انشق عن الجيش السوري يظهر في ليبيا بدعم من تركيا

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
وصل الضابط السوري المنشق عن الجيش، سيف أبوبكر بولاد، آمر  فرقة الحمزة السورية إلى العاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشاهد" الليبية.

ونشرت الصحيفة صورة قالت إنها تحصلت عليها لوصول الضابط السوري المنشق إلى طرابلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيف أبوبكر هو ضابط سوري برتبة ملازم أول، انشق عن الجيش العربي السوري في بداية الثورة السورية وانضم إلى المعارضة المسلحة، ثم بايع تنظيم داعش في سوريا حيث أصبح والي مدينة الباب الواقعة شمال شرق حلب السورية.

تمكن ابوبكر من النجاة من حرب العالم على داعش في سوريا ولكنه أصبح دون سند أو دعم، فلجأ إلى تركيا.

وفي أبريل من عام 2016 قامت المخابرات التركية بتأسيس فرقة الحمزات وتم اختيار ابوبكر قائدا لها. ليبدأ الملازم السابق بتنفيذ أجندة أردوغان في سوريا.
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