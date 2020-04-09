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رياضة

بالفيديو.. أبوزيد يوجه رسالة مهمة للأعضاء بشأن العضوية ومستقبل الشمس

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
حرص د.أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة الشمس علي توجيه رسالة مهمة للأعضاء بشأن كافة الاستفسارات الخاصة بتجديد اشتراك العام الحالي ومستقبل النادي في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم وتوقف جميع المجالات في مصر.

وقال د.أسامة أبوزيد إنه تم الحصول على موافقة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن تمديد فترة السماح لتجديد الاشتراكات بدون غرامات حتي نهاية شهر مايو القادم مؤكدا أن هدف المجلس الشمساوي توفير كل سبل الراحة للأعضاء.

وأضاف رئيس نادي الشمس أن الظروف صعبة جدا علي النادي وغالبية الأندية في مصر لتوقف الموارد بسبب إغلاق الأندية وأنه يسعى مع مجلس الإدارة للحصول علي موافقة وزارة الشباب والرياضة بشأن إمكانية تسديد اشتراك العضوية من خلال بعض الطرق القانونية والتي تضمن سلامة الأعضاء ومنها أن يقوم العضو بدفع قيمة الاشتراك الخاصة به وبأفراد أسرته علي أي بوابة يتم تحديدها ويقوم باستلام كارنيه العام الحالي من نفس البوابة أو التوصل لاتفاق مع أحد البنوك بتحصيل قيمة الاشتراك طالبا من الأعضاء التشاور وإبداء مقترحاتهم لحل هذه المشكلة خاصة مع التزام النادي بضرورة دفع رواتب العمال والموظفين الذين يبذلون قصاري جهدهم من أجل وضع النادي في أفضل مكانة.

وأشار أبوزيد إلى أنه سيظل يقول إن الأعضاء سيرون العجب في العامين المتبقيين من عمر المجلس الحالي والذين يشكرهم فردا فردا علي المجهود المبذول ومعهم المحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي. 

اختتم د.أسامة أبوزيد تصريحاته مؤكدا أنه يتمني أن تزول الغمة التي يمر بها العالم ويرفع المولي عز وجل الوباء والبلاء ويعود الشمساوية لأحضان ناديهم والاحتفال من جديد بشهر رمضان المعظم في أحضان النادي موجها التهنئة لكل المسلمين بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
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